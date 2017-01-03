Bilim İnsanları, Dinozorların Nasıl Yaşadığını ve Neden Öldüğünü Anlamamızı Sağlayacak Bir Keşif Yaptı

Florida Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim insanları, dinozor yumurtalarının kuluçka sürelerinin ne kadar olduğunu keşfetti.

Florida Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim insanları, Ulusal Bilimler Akademisi Konferansları adlı bilim dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, bir dinozor yumurtasının kuluçka süresinin ne kadar olduğunu keşfetti. Çalışmaya göre bu süre, dinazorun türüne bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında değişiyor.

Bilim insanlarına göre bu keşif, dinozorların nasıl yaşadıklarını ve neden yok olduklarını anlamamızda bizlere yardımcı olabil ötürü büyük önem taşıyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Gregory Erickson, yaptığı basın açıklamasında, dinozorların embriyonik yaşamları konusunda hiçbir şey bilmediğimizi söyledi ve “Onların yumurtaları, sürüngen akrabalarınınki (timsah ve kertenkele) gibi yavaşça mı kuluçkaya yatıyor? Ya da yaşayan dinozorlar (kuşlar) gibi hızlıca mı?” dedi. Bazı nadir embriyo fosilleri ve gelişmiş teknolojili ekipmanlar sayesinde Erickson ve ekibi, bu soruların cevabını bulmayı başardı.



Dinozor Yumurtaları

Bilim adamları, öncelikle iki farklı dinozor türüne ait embriyo fosillerini topladı. Daha sonra ekip, yüksek güçlü mikroskoplar altında gerçekleştirilen çalışma için diş oluşumunu görselleştirmek ve birkaç diş çıkarmak için her birinin embriyonik çenesini bir bilgisayarlı tomografi tarayıcısıyla oluşturdu. Mikroskobik inceleme sonucunda araştırma ekibi, dişte büyüme çizgileri buldu ve bu embriyonik gelişim için bir zaman çizelgesi belirlenmesinde yardımcı oldu. Erickson bununla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bunlar, herhangi bir hayvanın dişleri gelişmeye başladığında ortaya çıkan çizgiler. Bir tür üç halka gibi. Bir dinozorun gelişimin ne kadar sürdüğünü anlamak için gerçekten onları sayabiliriz.”

Araştırma sonucunda, 194 gram ağırlığındaki Protoceratops yumurtasının kuluçka süresinin yaklaşık 3 ay, 4 kilogram ağırlığındaki Hypacrosaurus yumurtasının kuluçka süresinin ise 6 ay olduğu keşfedildi.