Dizel Araçların Dumanının Nefes Darlığı Yaptığı Kanıtlandı

Bilim insanları dizel dumanının nefes darlığından astıma dek birçok rahatsızlık yaptığını bilimsel olarak kanıtladı. Özellikle büyük şehirlerde ortaya çıkan bu durum, solunum yollarındaki reseptörleri tetikleyerek akciğerlerde zamansız bir dizi reaksiyon başlatıyor.

Britanyalı bilim insanları, dizel araçlardan çıkan dumanın akciğerler sinirlerini tahrip ettiğini ortaya koydu. İlk defa kanıtlanan bu durumun, öksürük ve astıma yok açtığı anlaşıldı. Bu durumdan en çok da kalabalık bölgelerde yaşayan insanlarının etkilendiği ortaya çıktı.

Londra’daki Imperial College okulundan bir ekip, dizel dumanları üzerine araştırma yapıyordu. Araştırma sonucunda, dumanların akciğerlerde nasıl tahribat yaptığı ortaya çıkarıldı. Buna göre dumanlar, solunum yollarındaki reseptörleri tetikleyerek akciğerlerdeki sinir uçlarını yanlış çalıştıran bir dizi zincirleme reaksiyon başlatıyorlar.

Londra’da yaklaşık 8 milyon çocuk ve yetişkin yaşıyor. Bu, dizel kullanımının yaygın olduğu Londra halkının büyük tehdit altında olması demek. Özellikle 17 milyonluk İstanbul gibi kalabalık ve çevrecilik yasalarının sıkı olmadığı şehirlerde, bu tehdit kat kat artabiliyor. Imperial College’nin Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü farmakoloji grup başkanı Prof. Dr. Maria Belvisi, “Trafiğe maruz kalanların astım atakları, öksürme ve nefes darlığı gibi sıkıntılar yaşadığını zaten biliyorduk. Ancak elde ettiğimiz bulgu, yıllardan beri süregelen durumu ilk defa bilimsel olarak kanıtlıyor ve açıklıyor” dedi.