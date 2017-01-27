ABD Başkanı olarak Donald Trump’ın seçilmesinin ardından sembolik bir anlam ifade taşıyan ‘Kıyamet Saati’ 30 saniye ileriye alındı.

Dünyada yaşanan bazı gelişmelerden ötürü sembolik olarak sürekli güncellenip dünyanın sonunun ne kadar yakın olduğunu belirleyen ‘Kıyamet Saati’, Trump’ın başkanlığa gelmesinin ardından tekrar güncellendi. 30 saniye daha ileri alınan Kıyamet Saati’ne göre ‘gece yarısı’na yalnızca 2 dakika 30 saniye kaldı. Kıyamet Saati, Atom Bilimcileri tarafından ABD’nin Japonya’ya attığı ilk atom bombasından 2 yıl sonra, 1947 yılında kuruldu. Saati değiştirme kararı ise BPA üyeleri ve Nobel ödüllü 15 bilim insanının bulunduğu Sponsorlar Kurulu tarafından alınıyor.

Organizasyonun başında bulunan fizikçi Lawrence Krauss ve emekli diplomat olan David Titley, Trump’ın ABD’nin nükleer silahlarını arttırma politikası ve istihbarat kurumlarının güvenilirliğini sorgulamasının küresel risklerin artmasına katkıda bulunması sebebiyle bu değişikliğe gidildiğini belirtti. Trump’ın dışında bu kararın alınmasına sebep olan diğer faktörler ise uluslararası ilişkilerdeki parçalanma, iklim değişikliği ile mücadelenin yavaş olması ve küresel demokrasiye olan desteğin gerilemesi olarak belirlendi.

Bu güncellemeyle birlikte dünya, kıyamete 1953 yılından bu yana ilk kez bu kadar yaklaşmış oldu. Kıyamet Saati ilk olarak 1947 yılında oluşturulduğunda gece yarısına 7 dakika vardı. O zamandan beri sürekli olarak güncellenen saat, Trump’la birlikte tekrar güncellenmiş oldu.