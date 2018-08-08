Bilim İnsanları: Dünya Bir 'Seraya' Dönüşebilir

İklim araştırmacıları, Paris İklim Antlaşması'nın tüm şartları yerine getirilse bile Dünya'daki ortalama hava sıcaklığının 4-5 derece daha artacağını düşünüyor.

PNAS dergisinde uluslararası bir bilimci grup tarafından yayınlanan makale, Dünya'daki hava sıcaklığının sanayi öncesi dönem olarak bilinen 19. yüzyılın ortalarına göre 1 derece daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda her 10 yılda bir 0.17 derece artan sıcaklıklar, gelecekte Dünya'nın bir seraya dönüşmesine sebep olabilir.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Will Steffen'in tahmini ise oldukça korkutucu. Steffen, hava sıcaklığının 1.5-2 derece artacağını öngören Paris İklim Antlaşması'nın tüm maddeleri yerine getirilse bile Dünya'nın bir seraya dönüşme olasılığının bulunduğunu belirtti.

Will Steffen, aynı zamanda "Dünya'nın hava ısısı, sadece insanoğlunun faaliyetleri sonucunda atmosfere atılan sera gazlarıyla belirlenmiyor. Bizim araştırmamız, 2 derecelik antropojenik (insan kökenli) ısınmanın sıklıkla ‘ters bağlantı' olarak adlandırılan farklı süreçleri başlatabileceğini öngörüyor. Bu süreçler, biz atmosfere sera gazlarını atmayı tamamen bıraksak bile ısınmayı hızlandırabilir." açıklamasında bulundu.

Arktik bölgelerdeki buzulların çözülmesi, tropik ormanların yok olması gibi süreçlerin Dünya'nın stres eşiğinin geçilmesi halinde geri dönülemez bir hal alacağını iddia eden araştırmacılar; bu tarz olayların Dünya'yı bambaşka bir gezegen yapacağını düşünüyor.