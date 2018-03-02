Bilim İnsanları Genel Görelilik Kuramını Doğrulayacak!

Galaksimizin merkezinde bulunan kara deliğe çok yakın bir yörüngeden geçecek olan S0-2 adlı yıldız, bilim insanlarına Einstein'ın genel görelilik kuramını doğrulama fırsatı sunacak.

Astronomlar, yalnızca birkaç ay sonra teleskoplarını Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde bulunan Sagittarius A* adlı kara deliğe çevirerek fizik kurallarının uzayın her yerinde aynı şekilde geçerli olup olmadığını test edecekler. Ama nasıl?

Galaksimizin merkezinde S yıldızları olarak bilinen yıldızlar bulunur ve bu yıldızlar, Güneş’ten 4.3 milyon kat daha büyük bir kütleye sahip olan Sagittarius A* kara deliğine oldukça yakın bir yörüngede dönerler. Bu da bilim insanlarına bazı önemli keşifler için fırsatlar doğurur.

S0-2 adlı özel bir yıldız, merkezdeki kara deliğe en fazla yaklaşan iki yıldızdan biridir. Sagittarius A*’ya en yakın yörüngedeyken kara delikle arasında sadece 17 ışık saati yani Güneş ile Neptün arasındaki mesafenin dört katı kadar bir uzaklık kalır.

Ünlü fizikçi ve bilim insanı Einstein’ın genel görelilik kuramına göre ışık, güçlü bir yer çekimi etkisi altına girdiğinde gerilmeye başlar ve rengi kırmızıya doğru kayar. Eğer genel görelilik haklıysa, S0-2 kara deliğe yaklaştığında hem yaydığı ışık hem de yörüngesi bozulacak.

S0-2 yıldızı, yörüngesini 16 yılda tamamlıyor ve bilim insanları, yıldızı 1992 yılından bu yana izliyorlar. S0-2, daha önce de kara deliğe en yakın yörüngeden geçerken izlendi, fakat o zamanki bilimsel imkanlar yukarıda belirttiğimiz etkileri gözlemlemeye yetmiyordu.

Aradan geçen 16 yılın ardından bilim insanları, artık genel görelilik kuramını doğrulamak için bekliyorlar. S0-2 bu yılın ortalarında galaksimizin merkezindeki Sagittarius A* kara deliğinin yakınından geçip yörüngesinde dönmeye devam edecek ve bilim insanları bu anı dikkatle izliyor olacaklar.