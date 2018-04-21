Bilim İnsanları Erkekler İçin Doğum Kontrol Hapı Geliştirdi

EP055 isimli doğum kontrol hapı yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi ve gelecekte en çok kullanılan doğum kontrol yöntemi haline gelebilir.

Henüz erkekler için etkili ve kesin çözüm sunan doğum kontrol yöntemi olmadığından, çiftlerde kadınlar korunmak zorunda kalıyor. Ancak doğum kontrol hapları kadınlarda kilo alımı, düzensiz ruh halleri ve bulantıya neden olabiliyor. Ayrıca düzensiz kullanımı regl döneminde büyük sıkıntılara yol açıyor.

Bu nedenle erkeklerin daha zararsız bir doğum kontrol yöntemine ihtiyaçları var. EPO55 olarak bilinen formül, tek kullanımda erkek spermlerini yaklaşık 18 gün boyunca hareketsiz kılıyor. 18. gün sonrasındaysa tekrar hareketlenmeye başlıyorlar. Bu yöntem eğer insanlar üzerinde yan etkilere yol açmazsa en aktif kullanılan doğum kontrol yöntemi haline gelebilir.

EPO55 henüz insanlar üzerinde test edilmedi, ancak maymunlar üzerinde yapılan testlerde umut verici sonuçları bulunuyor. Testlerde kullanılan hayvanlar hiçbir yan etki göstermedi ve ilacın bırakılmasından 18 gün sonra spermleri işlevsel hale gelmeye başladı.

EP055 spermin yüzeyinde bulunan EPPIN proteinine bağlanarak işlevini yitirmesini sağlıyor. Bu sayede spermlerin hem hareket hemde yumurtaya girme kabiliyetleri ortadan kaldırılmış oluyor. Eğer sonuçlar insanlar üzerinde başarılı olursa, kadınlar felç riskine kadar birçok zararlı yan etkisi bulunan doğum kontrol haplarını kullanmak zorunda kalmayabilir.