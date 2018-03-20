Eşcinsellikle İlgili Olan 20 Yeni Gen Keşfedildi!

Bilim insanları, toplam 30 denekten topladıkları genlerle, eşcinsellikle ilgili çığır açan bir keşif yaptılar. Halk arasında dönen zorunluluk veya tercih tartışmalarını körükleyecek araştırmanın sonuçları, eşcinselliğin genetik bir durum olduğunu öne sürüyor.

Dünyadaki sayısız problemin arasında, eşcinsellikle ilgili tartışmalar her zaman ayrı bir yerde tutuluyor. Çünkü toplumların sosyolojik yapısına göre cinselliğe olan yaklaşım değişkenlik gösteriyor. Eşcinsel olma durumu çoğu dünya ülkesinde büyük tartışmalara neden olsa da evlilik gibi hakların tanındığı yerler de var.

Tüm tartışmalardan uzak olarak konuya bilimsel açıdan bakan uzmanlar, bu durumun zorunluluk ya da tercih meselesi olduğuna yönelik tartışmaların gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Ancak biyolojik olarak süreci aydınlatmak, insanın gelişiminde ve değişiminde önemli keşifleri de beraberinde getiriyor.

ABD’li bir grup bilim insanı, kadından erkeğe dönüşüm geçiren 16, erkekten kadına dönüşüm geçiren 14 kişinin bulunduğu 30 kişilik bir denek grubu oluşturdular. Sonuçlar ise biyolojik olarak gerçekleşen bu değişimlerin bir seçenek değil, zorunluluk olduğuna yönelik bulgular verdi.

Cinsel kimliğe yönelik yaşanan sonradan değişime karşı olan gruplar, bu sürecin psikolojik bir durumdan kaynaklandığını öne sürüyorlardı. Aslında toplumun gündeminden uzun yıllardır düşmeyen bu konu bilim dünyasında da yer yer tartışmalara neden olmuştu. Ancak genel bir çerçeveden bakıldığında, disiplinler arası pek çok bilimsel alanı ilgilendiren bir konu olduğu da aşikar. Nitekim gen bilimi, bütün yanılgıları ortadan kaldırabilecek bir pozisyonda, tartışmaların tam göbeğinde bulunuyor.

Bilim insanları yapılan çalışmada, eşcinsellikle ilişkili olan 20 farklı gende genetik varyasyonlar keşfettiklerini ifade ettiler. Bu genler arasında, cinsiyetle ilişkili hormanların salgılanmasını kontrol eden genler de var. Yani söz konusu genlere sahip olanların hormon salgılama etkinlikleri, karşı cins yönünde ağır basabiliyor.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Rick Lewis, “Eşcinsellik bir seçenek değil, varoluş biçimi” yorumuyla halk arasında dönen tartışmaları da alevlendireceğe benziyor.

Bakalım buna benzer gen çalışmaları hangi sonuçları vermeye devam edecekler.