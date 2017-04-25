Bilim İnsanları, Kırmızı Gözlü Mutant Eşek Arısı Yarattılar!

Bilim insanları, eşek arılarında bir farklılık yaratmak istediler ve bizzat DNA'lara müdehale ederek arının göz rengini kırmızı yaptılar.

Bilim insanları, gen teknolojisi konusunda son derece büyük adımlar atmaya başladılar. Özellikle filmlerde gördüğümüz gen teknolojisi, eğer Spider-man olmak istiyorsanız kontrol etmeniz gereken bilim dalıdır.

Bilim insanları laboratuvarlarda gen teknolojisini kullanarak, parlak kırmızı gözlü mutant eşek arısı yapmayı başardılar. Görüntüsü konusunda insanların korkulu rüyası olmaya aday eşek arıları, bilim insanlarının bizzat DNA’ya girerek DNA’yı baştan tasarlaması sonucu oluştu.

Arılar, California Üniversitesi Riverside Akabari laboratuvarı tarafından CRISPR-Cas9 gen teknolojisi kullanılarak oluşturuldu. Bu teknik, bilim insanlarının DNA’ya girip çıkmalarını daha önce hiç olmadığı kadar hassas ve hızlı bir şekilde yapmasına olanak tanıyor. Bu teknik, son derece yeni ve geliştirilmeye açık bir teknik olarak gözüküyor.

Entomoloji müdür yardımcısı Omar Akbari yaptığı açıklamada, “Çok çok ince iğne ve mikroskop kullanarak, yüz ila bin embriyonun tek tek enjekte edilmesi gerekiyor” dedi. “Mikro manipülasyonda gerçekten istikrarlı bir eleğe ihtiyacınız var; zamanla öğrenebileceğiniz en önemli şey, sürecin çok sabır gerektirdiğidir. Laboratuvarımızda doktora sonrası araştırmacı olan Ming Li, bu tekniği en iyi uygulayanlardan birisidir” diyor.

Bu deneyde, arının, normal siyah gözlerinin rengini kontrol eden genleri kesip ayırarak göz pigmentasyon geni elendikçe göz rengi kırmızı gözlü olmaya başladı. Büyük güzel kırmızı gözlerle birlikte bir arı görürseniz, bu deney sonucu oluşan bir deneyden çıkmış olabileceğini belirtelim.