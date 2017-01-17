Bilim İnsanları, Esrarın Sağlık Açısından Olumlu ve Olumsuz Etkilerini Açıkladılar

Esrar kullanımı üzerinde yıllar boyunca yapılan araştırmalar, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Kimileri esrarın yararlarını ön plana çıkarmaya çalışıyorken kimileri ise daha çok zararlı yönlerine dikkat çekiyor. ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri ise 1999 yılından bu yana yapılmış 10 binin üzerinde bilimsel araştırmayı inceleyerek, esrarın sağlık açısından hem olumlu hem de olumsuz taraflarını açıkladılar. Şimdi bunlara madde madde bakalım:
Olumlu etkiler
- Kanser ve MS hastalarının ağrılarının dindirilmesini sağlıyor
- Kemoterapinin hasta üzerindeki yan etkilerini hafifletiyor
- Bağışıklık sistemindeki iltihaplanmanın önüne geçilmesini sağlıyor
- Şizofreni hastalarının öğrenme ve hafıza kabiliyetlerini geliştiriyor
- Sigara gibi akciğerde ve boğazda kanser oluşturmuyor
Zararlı etkiler
- Şizofreni ve anksiyete gibi hastalıkların oluşmasını tetikliyor
- Bipolar semptonlarının şiddetlenmesine sebep oluyor
- İntihar eğilimini artırıyor
- Solunum sisteminde bazı rahatsızlıklara sebep olabiliyor
- Algıyı değiştirip hata ve kaza riskini artırıyor
- Çocukların esrarı yiyerek zehirlenmelerine sebep olabiliyor
- Madde bağımlılığını riskini güçlendiriyor
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