Bilim İnsanları, Esrarın Sağlık Açısından Olumlu ve Olumsuz Etkilerini Açıkladılar

ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri, uzun yıllar boyunca yapılan çalışmaları inceleyerek esrarın sağlık açısından olumlu ve olumsuz taraflarını açıkladılar.

Esrar kullanımı üzerinde yıllar boyunca yapılan araştırmalar, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Kimileri esrarın yararlarını ön plana çıkarmaya çalışıyorken kimileri ise daha çok zararlı yönlerine dikkat çekiyor. ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri ise 1999 yılından bu yana yapılmış 10 binin üzerinde bilimsel araştırmayı inceleyerek, esrarın sağlık açısından hem olumlu hem de olumsuz taraflarını açıkladılar. Şimdi bunlara madde madde bakalım:

Olumlu etkiler

Kanser ve MS hastalarının ağrılarının dindirilmesini sağlıyor

Kemoterapinin hasta üzerindeki yan etkilerini hafifletiyor

Bağışıklık sistemindeki iltihaplanmanın önüne geçilmesini sağlıyor

Şizofreni hastalarının öğrenme ve hafıza kabiliyetlerini geliştiriyor

Sigara gibi akciğerde ve boğazda kanser oluşturmuyor

Zararlı etkiler