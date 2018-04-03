Evren Her An, Beklenmedik Bir Şekilde Yok Olabilir

1970'li yıllardan bu yana araştırılmaya devam edilen bir teori olan “Higgs bozonu” teorisi, yakın zamanda kanıtlanmıştı. Harvard Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları ise oldukça karmaşık bir süreç sonunda evrenin 1390 yıl içinde ani bir patlamayla yok olabileceğini ileri sürdüler.

Öncelikle 2010’lu yılların en büyük keşiflerinden birisi olan Higgs bozonu hakkında biraz bilgi verelim. Çünkü bunu anlamadan evrenin geleceği hakkında yapılan söz konusu öngörüyü anlamak oldukça güç.

1970’li yıllardan bu yana fizikçilerin aklını karıştıran Higgs bozonu teorisi, 2012 yılına geldiğimizde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyinde kanıtlandı.

Higgs alanı dediğimiz şey, bütün evrenin sahip olduğu tüm alanı ifade ediyor. Yani bir odayı dolduran tüm insanlar Higgs alanı olarak tarif edilebilir. O odaya ünlü bir kişi girer ve insanlar onun etrafında toplanmaya başlarlar. Ünlü kişi, ilerlemek için daha fazla enerji harcar, gittikçe sıkışır. Çünkü etrafındaki boşluklar dolmaya başlamıştır. Böylece diğer alanlar, ünlü kişinin çevresine göre daha çok boşluk içerir.

Tam bu sırada odaya giren bir başka kişi, olması gerekenden daha rahat edecektir. Higgs bozonu da bazı parçacıkların, belirli bölgelerde örnekteki insanlar gibi yoğunlaşmalarını ifade ediyor. Böylece diğer alanlar daha da boş bir hale geliyor.

Evrenin yıkım süreci çoktan başlamış olabilir:

Higgs bozonu, bir kuantum parçacığı ve kara deliğin etkileşime geçmesine neden olabilir. Araştırmacıların gündeme getirdikleri son iddia, evrenin aniden yok olabileceğini ortaya koyuyor.

Bilindiği üzere maddenin tam tersi olan ve antimadde denilen güç olduğuna dair tartışmalı bir konu var. Evrenin sürekli genişlediğini de antimaddenin her köşeye yayılmış olmasına bağlıyorlar. Bu hareketin bir sonu var ve gelinen noktada oldukça yavaş işleyen bir süreç.

Ancak yeni araştırma, fiziğin bu modern gerçeğinin karşısında durarak evrenin yavaş yavaş değil, aniden yok olacağını öne sürüyor. Hatta 1390 yıl içinde herhangi bir anda gerçekleşebilir.

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, Higgs bozonunun değişmez olarak kabul edilen kütlesinin de değişebileceğini söylüyorlar. Bu durumda da hayatı mümkün kılan kuantum parçacığının değerleri değişiyor. Böylece bozulma sürecine giriliyor.

Araştırmacılar, böyle bir etkinin fiziğin bilinen bütün yasalarını ihlal eden negatif yüklü bir enerji balonu ortaya çıkartabileceğini söylediler. Bu balonun evrenin tamamını kaplayana dek genişleyeceğini söyleyen bilim insanları, somut verilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.