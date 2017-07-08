Bilim İnsanları Farelerin Hafızalarını Geliştirebiliyor!

Bilim insanları, fareler uyurken, onların hafızalarını geliştirmenin bir yolunu buldular ve bu yol, ileride insan hafızasını geliştirmek için yardımcı olabilir.

Daha önce bir şey hatırlamaya çalıştığınız halde bir türlü hatırlayamadığınız, ancak sabah bir anda uyanınca hatırladığınız şeyler muhakkak olmuştur. Aslında bu olay hiç de saçma değil ve birçok insanın başına geliyor. Güney Kore, Temel Bilimler Enstitüsü Biliş ve Toplumsallık Merkezi'ndeki yeni araştırma projesi, bir gün önceden okuduğumuz veya yaşadığımız olayları, çekeceğimiz güzel bir uykuyla hafızamıza iyi bir şekilde yerleştirmemiz ile alakalı.

Araştırmacılar araştırmayı yaparken, belirli beyin dalgalarının uyku esnasında tetiklenmesinin uzun süreli hafızayı iki katına çıkarabileceğini keşfetti. Ne yazık ki bu olay (henüz) fareler için geçerli, insanlar için henüz söz konusu değil.

Daha önceki çalışmalar, beyin dalgalarının, uyku esnasında çok daha fazla ve yararlı olduğunu ortaya koymuştu. Araştırmacılar, beynin talamik retiküler çekirdeği olarak adlandırılan bölgeye odaklandılar ve saniyede 7 ila 15 kez uyardılar. Sonrasında ise hafıza yeteneklerinde gelişme olduğu fark edildi.

Deneyde fareler, özel bir kafese koyuldular. Atmosferik gürültüler verildi ve ardından hafif bir elektrik şoku verilerek, korku hafızası yerleştirildi. Bundan bir gün sonra, farelerin kafeslere veya aynı gürültüye nasıl tepki verdiklerini anlamak için şu anki tepkilerini, anılarıyla karşılaştırdılar. Araştırmacılar, testten önceki gece farelerde farklı düzeylerde ışık uyarıları kullanarak, gece iştahlarını değiştirdiler, bu durum farelerin korku hafızasını arttırdı ya da azalttı

Hee-Sup Shin, Biliş ve Sosyalite Merkezi direktörü açıklamasında, "Sonuç dramatikti" dedi. "Korku kondisyonlamasından sonra uyku esnasında beynin ekstra mil sayısına yol açması, ertesi gün denendiğinde farelerin iki kat daha güçlü bir şekilde korku belleğini hatırlamasına yardımcı oldu."

Deneydeki umut vaat eden olay ise ileride insanlarda olumlu yönde kullanılabileceği yönünde. Araştırmacılar "Fareyle yapılan deneylerde, yabancı bir geni ifade eden ve farenin talamik retiküler çekirdeğine optik bir kablo yerleştiren optogenetik araçlar kullanıyoruz" dedi. "Bu araçlar insanlar için kullanılamaz ancak bu araçların geliştirilmesiyle insanların hafızasını genişletmeye yönelik yeni yöntemler üretilebilir."