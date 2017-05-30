Flamingolar, Neden Tek Ayak Üzerinde Duruyorlar?

ABD’li bilim insanları, içten içe merak ettiğimiz flamingoların neden uzun süreler boyunca tek ayak üzerinde durduklarını cevapladılar. Flamingolar, tek ayak üzerinde durarak daha az enerji yakıyorlarmış.

Flamingolar üzerinde çalışma yapan bir grup ABD’li bilim insanı, bu hayvanların tek ayak üzerinde durarak aktif olarak kaslarını çalıştırmaya gerek kalmadan enerjilerini kendilerine saklayabildiklerini ortaya çıkardı. Onların bu duruşları hem kendilerine gururlu bir görüntü sergilemelerini hem de yorulmadan ayakta ‘kestirebilmelerini’ sağlıyor.

Araştırmalarda ortaya çıkan bir ilginç sonuç ise, ölü flamingoların bile hiçbir destek almadan bu şekilde ayakta durabilmeleriydi. Buna "pasif yerçekimsel duruş mekanizması" adı verildi.

Araştırma ekibinde bulunan Prof. Young-Hui Chang, "Kuşa önden baktığınızda, tek ayakları üzerinde durduklarında diğer ayağın doğrudan bedeninin altında, yatay ve içe dönük durduğunu görürsünüz. Bu, ayakta durma mekanizması için ihtiyaç duyduğunuz duruş" ifadelerini kullandı.

Ölü flamingolar, aktif kas kuvveti gerektiren durumlarda iki ayak üzerinde duramıyorlar; diğer ayakları dikey olduğunda dengeleri bozuluyor.

Bunun yanı sıra flamingoların sabit kalarak başka hareketler yapmaması, duruşun devamlılığı konusunda son derece önemli. Örnek olarak flamingolar bağırdıklarında ya da eğildiklerinde, tek ayakta durmakta oldukça zorlanıyorlar.