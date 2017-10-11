Galaksiler Arasındaki Kayıp Madde Görüntülendi!

Varlığı bilinen fakat şu ana kadar kanıtlanamayan baryon bağları, Edinburgh ve Fransa'daki iki araştırma ekibi sayesinde görüntülendi.

Fransa’daki Uzay Astrofiziği Enstitüsü’nden (IAS) bir araştırma ekibi ve Edinburgh Üniversitesi'nden bir başka araştırma ekibi, galaksiler arasındaki dev boşluğa rağmen gök adaları birbirlerine bağlayan kayıp maddeyi gözlemlemenin yöntemini keşfettiler.

Evrende gözlemleyebildiğimiz sıradan maddelerden çok daha fazla karanlık madde ve karanlık enerji bulunmaktadır. Bu karanlık maddeler galaksileri birbirine bağlar ve uzay boşluğunu doldurur. Öyle ki; galaksimiz Samanyolu’nun dahi büyük bir kısmı ‘kayıp maddeden’ oluşmaktadır.

Bu kayıp maddeler, doğaları gereği X ışınları ile tespit edilemiyorlar. Ancak araştırma ekibi, büyük patlamadan kalan yüksek sıcaklıktaki elektronların daha soğuk bölgelerdeki küçük parçacıklarla etkileşime girmesiyle oluşan Sunyaev-Zel'dovich etkisi sayesinde bu kayıp maddeleri gözlemlemeyi başardılar.

Ekipler, Sloan Sayısal Gökyüzü Araştırması’nda elde edilen verileri kullanarak baryon bağları ile birbirine bağlı olan galaksi çiftlerini seçtiler. Ardından bu zayıf sinyalleri daha görünür kılmak için bölgeyi yüksek miktarda Plank sinyaline maruz bıraktılar. Bu yöntem sayesinde Edinburgh Üniversitesi'ndeki ekip bir milyondan fazla galaksi arasındaki bağı keşfetmeyi başardı.

IAS’daki çalışma ekibi baryonların sıradan maddeden 3 kat daha yoğun olduğunu açıklarken Edinburgh’daki ekip 6 kat daha yoğun olduğunu belirtti. Ancak sonuç olarak her iki grup da galaksiler arasındaki baryonun bir bağ oluşturacak kadar yoğun olduğuna karar verdi.

Bu çalışma, yeni bir keşif değil yalnızca bir teorinin kanıtı oldu. Galaksiler arasında bulunan baryon bağları zaten biliniyordu, ancak şu ana kadar gözlemlenememişti. Bilim insanları ‘ben söylemiştim’ demek yerine bu keşif ile başka teorilere de kanıtlar bulmayı amaçlıyor.