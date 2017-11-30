Bilim İnsanları Geleceğin Cinsel Yönelimini Açıkladı!

Sapyoseksüel, demiseksüel derken Kanadalı bilim insanları yakın gelecekte insanların cinsel ihtiyaçlarını teknoloji ve sanal gerçeklikle giderecekleri bir döneme girileceğini ve ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını iddia etti.

Cinsellik ve İlişki Terapisi Dergisi'nde (Journal of Sexual and Relationship Therapy) yayımlanan bir makalede, bilim insanları gelecekte ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını, bu yönelimin de giderek artacağını belirtiyor.

Hatta bu konuda Manitoba Üniversitesi'nden Profesör Neil McCarthour "Artık sanal seks döneminin başladığını kendimizden emin bir şekilde söyleyebiliriz" diyor.

İlk aşamada VR gözlükler ile başlayan bu durumun, teknolojinin de ilerlemesiyle insanların robotlarla seks yapmaya uzanacağını belirten McCarthour "İnsanlar robot partnerleriyle yakın ilişkiler geliştirecek. Robotlar insanların isteklerini ve insan partnerlerin yapmayacağı şeyleri yapmaları için sipariş üzerine geliştirilecek" dedi.

Daha önce de İngiliz televizyon kanalı Channel 4'da yayımlanan 'The Sex Robots are Coming' (Seks Robotları Yolda) isimli belgesele görüşlerini açıklayan 58 yaşındaki ABD'li mühendis, 'April' adını verdiği sarışın robotuyla haftada 4 kez birlikte olduğunu ve 36 yıllık eşinin bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığını anlatmıştı.

Sizin bu konuda düşünceleriniz neler, ilerleyen günlerde bir robota aşık olur muyuz dersiniz ?