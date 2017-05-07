Bilim İnsanları HIV Virüsünü Silmeyi Başardılar!

Bilim insanlarından oldukça önemli ve milyonlarca insana umut ışığı olabilecek bir başarı geldi.

Tıp, teknolojinin de yardımı ile gelişmeye devam ediyor fakat hala etkili bir çözüm bulamadığımız pek çok virüs ve beraberinde getirdikleri hastalıklar mevcut. Bu virüslerden biri de HIV virüsü. Vücudun bağışıklık sistemine zarar vererek çalışmasını engelleyen HIV, her yıl 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği AIDS hastalığına da yol açan virüs olarak bilinmekte.

İşte bu tehlikeli virüs üzerinde bir süredir çeşitli çalışmalar yürüten bilim insanları, CRISPR adını verdikleri sistem ile deneylerinde kullandıkları farelerin genomlarından HIV virüslü DNA'ları çıkarmayı başardılar. HIV virüslerinde arınan fareler ise sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiler.

Nörobiyoloji uzmanı Kamel Khalili'nin başında olduğu araştırma ekibi, gen-düzenleme tekniği kullanarak canlıların geninden istedikleri DNA'ları silebiliyor. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen ekip, yine canlı fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda farelerin HIV virüslü DNA sayılarını azaltmayı başarmışlardı. Şimdi gelen başarı ise direkt virüslü DNA'ların silinmesi olarak karşımıza çıkmakta.

Tabii söz konusu yöntemin farelerde işe yaramış oluşu, aynı şekilde insanlarda da etkiliği olacağı anlamına gelmiyor. Fakat yine de bu adım, gelecek için bir umut ışığı. Tıpkı gündelik olarak kullanılacak bir ilaç gibi, düzenli alındığında HIV virüslü DNA'ları insan vücudundan silebilecek tedavi yöntemi üzerinde çalışmalarına devam eden araştırmacılar, şu an için deneye soktukları 3 farklı farede de başarılı olmuşlar. Araştırmacıların şimdiki hedefi ise insanlarda HIV virüslü DNA'ları silmeye yönelik çalışmaları, farelerden elde ettikleri bilgiler ile hızlandırmak ve olumlu sonuçlara ulaşabilmek.