Bilim İnsanları Gençleşmenin Sırrını Buldu!

İngiltere'de bulunan Exeter ve Brighton Üniversitelerindeki araştırmacılar oldukça heyecan verici bir keşfe imza attı. Bilim insanları yaşlanmış hücreleri tekrar gençleştirmenin bir yolunu buldu.

İnsanların yaşlanma biçimini değiştireceği söylenen keşif, bilim insanları tarafından 'sihir gibi' olarak nitelendirildi. Bilim insanları, üzerinde çalıştıkları yaşlı hücrelerin tekrar bölünebildiklerini keşfetti. Araştırmacılar birkaç saatlik tedaviyle ortaya çıkan 'mucize'nin hücreleri gençleştirdiğini ve telomerlerinde de uzama gerçekleştirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doktor Eva Latorre, “Deneyi bir kaç kez tekrarladık ve her durumda hücreler canlandı. Sihir gibiydi… Yaşlı hücreler yalnızca gençleşmiş görünmüyorlardı aynı zamanda tekrar gençmiş gibi de davranıyorlardı. ” ifadelerini kullandı.

Bu keşifle birlikte insanlar, yaşlanmanın verdiği kötü etkiler olmadan yaşlanabilecek ve tüm yaşamı boyunca sağlıklı kalabilecek. Araştırmayı yürüten ekibin lideri Profesör Lorna Harries, yaptığı açıklamada elde ettikleri verilerle, bu kimyasalları kullanarak yaşlanmayla beraber kapanan gen sınıfını yeniden açabileceklerini belirtti. Harries, "Yaşlı hücrelerin fonksiyonlarını onarabileceğiz.” dedi.

Araştırmacılar tarafından hücrelerin gençleştirilmesi için kullanılan kimyasallara resveralog adı veriliyor ve bu kimyasallar kırmızı şarap, kara üzüm, böğürtlen ve bitter çikolata gibi besinlerde bulunuyor. Bu kimyasallarla uygulanan birkaç saatlik tedavi hücrelerini yeniden canlandırıyor. Ne düşünüyorsunuz buradan ölümsüzlüğe de gidilir mi?