Genetiği Değiştirilmiş Helikopter Böcekleri Yapılıyor

Biyomedikal şirketi Draper, helikopter böceklerinin genetiği değiştirip sırtlarına küçük bir donanım yerleştirerek onları kontrol etmeyi sağlayan bir teknoloji geliştirdi.

Biyomedikal çözümler üreten Draper şirketi, bir helikopter böceğini yaşayan bir drone’a dönüştüren bir teknoloji geliştiriyor. Draper’in DragonflEye (İngilizce’de helikopter böceği anlamına gelen dragonfly ve göz anlamına gelen eye kelimelerinin birleşimi) olarak adlandırdığı projenin ana bileşeni, enerji toplamak için güneş panelleriyle donatılmış küçük bir sırt çantası. Ayrıca bu küçük sırt çantası, Draper’in, Janelia Farm’daki Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nün yardımıyla geliştirdiği optogenetik araçlardan oluşan yönlendirme ve navigasyon sistemine de sahip.

Fikir, bu araçları kullanarak sırt çantasından helikopter böceğinin uçusunu kontrol eden, sinir zinciri içindeki yönlendirme nöronlarına komut göndermeye dayanıyor. Howard Hughes Tıp Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, bu yönlendirme nöronlarını kontrol edebilmek için helikopter böceğinin gözünde bulunan genleri birleştirerek onu ışığa karşı duyarlı hale getirmenin bir yolunu buldular. Bu genler sayesinde, sırt çantasındaki araçlar, ışık kullanarak helikopter böceklerini yönlendirebiliyorlar.

Projenin baş araştırmacısı Jessie J. Wheeler, IEEE Spectrum’a yaptığı açıklamada sistemin birinci nesil versiyonunun üretildiğini belirtti. Bu sayborg helikopter böceklerinin yapay tozlaşmada ya da gözetim sistemleri olarak kullanılabilir.