Genetiği Modifiye Edilmiş Bir ‘Süper Köpek’ Klonlandı!

Çinli bilim insanları, klonladıkları köpeklerin diğer köpeklerden daha güçlü, zeki ve hızlı olacak şekilde modifiye edebilecekler.

Pekin merkezli şirketlerden Sino Gene Biyotek, ismini Long Long koydukları klonlanmış bir köpek tanıttılar.

Türünün ilk örneği olduğu ileri sürülen köpeğin süper yeteneklere sahip olabileceklerini belirten araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemle klonlanan köpeklerin daha güçlü, zeki ya da hızlı olacak şekilde modifiye edilebileceklerini söylediler.

Guangzhou Biyolojik İlaç ve Sağlık Enstitüsü araştırmacılarından Lai Liangxue, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Bu büyük bir atılım. Güney Kore’den sonra Çin, dünyada köpek odaklı klon teknolojisi açısından ikinci oldu. Bu teknoloji sayesinde köpeklerin bazı genlerini seçip daha güçlü hızlı ve akıllı köpekler yetiştirebiliriz."

İnsan genetiği uzmanı David King ise Sunday Express’e verdiği demeçte şunları söylüyor: "Bu gelişme, insanlarla ilgili bir genetik mühendisliğinin açılacağı konusunda beni endişelendiriyor. Fakat köpeklerle sınırlı olacak şekilde düşünecek olursak, bu teknik sayesinde değiştirilecek bir gen ile köpeğin daha hızlı koşması, daha kaslı olması ve daha iyi koku alması sağlanabilir."

‘İyi de süper bir köpeğin kime, ne faydası olacak?’ diye düşünmüş olabilirsiniz. Araştırmacılar, hali hazırda çeşitli sektörlerde insanlara yardımcı olan bazı köpeklerin varlığını hatırlatıyorlar: Örneğin narkotikte çalışanlar. Süper köpeklerin bu anlamda insanlardan bile daha etkili sonuçlar elde edebilecekleri söyleniyor. Zaten müthiş bir koku alma kabiliyetine sahip olan köpeklerin bir de modifiye edildiklerini düşünsenize?