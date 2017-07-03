Bilim İnsanları: ‘Hap İçerek’ Yabancı Dil Öğrenmek Mümkün!

ABD’li bilim insanları, yalnızca hap içerek yabancı dil öğrenmenin ve enstrüman çalabilmenin mümkün olabileceğini söylüyorlar.

ABD merkezli St. Jude's Araştırma Hastanesi çalışanlarının yürüttüğü bir çalışmaya göre yetişkinlerde zamanla öğrenmeyi yavaşlatan beyin salgısı olan adenozinin kısıtlanması keşfedildi.

Çocukların ve gençlerin öğrenmesini kolaylaştıran etmenin adenozinin daha az salgılanmasına bağlayan araştırmacılar, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri bir deneyde beynin işitsel talamus bölgesindeki salgıyı sınırlamayı başardılar. Deneyin sonucunda, yetişkin farelerin yalnızca duyarak öğrenme kabiliyetinin iyileştiği gözlemlendi.

Kimyasal salgının engellenmesini sağlayacak bir ilacın geliştirilmesi halinde yetişkin bireylerin müzik enstrümanını ya da bir yabancı dili daha hızlı öğrenebileceklerini söyleyen araştırmacılardan Dr. Stanislav Zakharenko, "Farelerde etkili işitsel öğrenmenin yolu tekrar açıldı. Salgının fonksiyonunu engelleyecek ilacın geliştirilmesiyle, verimli işitsel öğrenme insanlar için de mümkün olabilir" şeklinde konuştu.