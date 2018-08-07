Bilim İnsanları Hepatit B Virüsünün Kökenini Buldu

Birçok insanın sorun yaşadığı hepatit B virüsü, halk arasında genellikle karaciğer iltihaplanmasına neden olması ile bilinir. Ancak hakkında birçok şey bilinmesine rağmen kökeni çözülemeyen virüsün kökenine bilim insanları ışık tutuyor.

Ciddi bir karaciğer enfeksiyonu olan hepatit B, kişilerin vücudunda kronikleşerek; karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri veya siroz gibi rahatsızlıklara neden olur. Araştırmacıların çözmekte zorlandığı bu olgu, uzun bir süredir bilim insanlarının detaylı araştırması ve incelemesi ile karşı karşıyaydı. Şimdilerde eLife’da yapılan bir araştırmaya göre kökeni hakkında açıklık kazanan virüs, coğrafi kökeni ve küresel yayılımı hakkında yeni bilgiler sağladı.

Elde edilen bulgular; Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan HBV-D ve HBV-A’yı tanımlamaktadır. Küresel çapta yaklaşık 257 milyon insanın sorunu olan hepatitin 9 türü vardır. Türlere göre yapılan analizlerde hepatit B’nin kökeninin genel olarak Afrika ve Avrupa olduğu, buna ek olarak Orta Doğu ve Orta Asya’da da bulunduğu ortaya çıktı.

Hastalığın düğüm noktasının çözülmesi amacı ile oldukça faydalı olan bu keşif süreci, diğer hepatit gruplarının da çözülmesinde etkilidir. Konu hakkında konuşan bilim insanları, “Bu detayın ve daha fazlasının ortaya çıkmasını ve hepatit B’nin farklı coğrafi bölgelere nasıl yayıldığını belirlemek istedik” ifadelerinde bulundu.