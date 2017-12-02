Bilim İnsanları İki Yeni Süper Kara Delik Keşfetti

Galaktik komşumuz Andromeda'nın bir fotoğrafını inceleyen bilim insanları bin kat daha uzakta bulunan ikili süper kara delik keşfetti.

Gökbilimciler, NASA'nın Chandra X-ray gözlemevinden ve teleskoplardan elde edilen verileri kullanarak daha önce Andromeda yakınlarında bir yıldız olduğu düşünülen ikili süper kara delik keşfettiler. J0045 + 41 olarak adlandırılan kara delikleri bilim insanları daha önce 2,5 milyon ışıkyılı uzakta olduğunu düşünüyorlardı. Bununla birlikte Andromeda galaksisi ile Samanyolu galaksisinin birleşeceğini bilen bilim insanları bu yıldızlarla da birleşeceğimizi sanıyorlardı.

Seattle'daki Washington Üniversitesi'nde çalışan Trevor Dorn-Wallenstein adlı araştırmacı, keşifle ilgili olarak yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "M31'de özel bir yıldız türü arıyorduk ve bir tane bulduğumuzu düşündük" "Şaşırdık ve çok yabancı bir şey bulduğumuz için heyecanlandık" Kara delikten gelen X-ışını sinyalinin çok güçlü olduğu için farkettikleri belirten Dorn-Wallenstein, ilk olarak bunun ikili bir kara delik veya nötron yıldızı olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Ancak Hawaii'deki teleskoplardan elde edilen spektral veriler J0045 + 41'in bir süper kara delik olabileceğini gösterdi. Bilim insanları da bu veriler ışığında nesenenin mesafesini hesaplayabildi. Güçlü X-ışını kaynağı 2,6 milyar ışıkyılı uzaktaydı. İkili kara delik bir kombin olarak Güneş'in 200 milyon katı daha fazla kütleye sahiptir. Bunu daha iyi açıklayabilmek için Samanyolu galaksimizin merkezindeki kara deliğin Güneş'in yaklaşık 4 milyon katında bir kütleye sahip olduğunu belirtelim.