Küresel ısınma sadece iklim değişikliğine değil, okyanuslara da zarar veriyor. CO2 salınımı okyanusta yaşayan balıkların sağlığını tehlikeye atıyor.

Bilim dünyası küresel ısınma ile ilgili ciddi uyarılar yapmaya devam ediyor. Toronto Üniversitesi ve California Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre okyanustaki CO2'nin 50 milyon yıldan fazla bir sürede nasıl bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, küresel karbon emisyonlarının artmaya devam etmesinin okyanuslarımızdaki birçok balık türünün geleceğini riske atabileceğini ileri sürüyor. Çalışma sadece küresel ısınmanın neden olduğu aşırı sıcaklıklara değil küresel ısınmanın sonuçlarının okyanusun yapısını değiştirdiğini ve balıkları etkilediğine de dikkat çekiyor.

CO2'deki artışın ısınmaya yol açtığı yaygın olarak kabul edilmektedir ki bu da okyanuslarımızda daha az oksijen ile sonuçlanmaktadır. Daha az oksijen, sülfat yiyen bakterilerin gelişmesine izin verir, bu da hidrojen sülfür (küçük konsantrasyonlarda öldürücü olan geniş spektrumlu bir toksin) üretir. Profesör Uli Wortmann “Bu, okyanusun derinliklerinde yaşayan balık türlerini etkileyecektir. En önemlisi, ton balığı ve balinalar gibi yüksek seviyedeki yırtıcıları etkileyecek, bu da ticari olarak daha sığ sularda yaşayan balık türleri üzerinde dalgalanma etkisi yaratacaktır. Orta ve derin okyanus, gezegenimizin en büyük ve en az keşfedilen kısmıdır, dev kalamar ve garip derin deniz balıklarına ev sahipliği yapar, ama aynı zamanda Şili Deniz Levreği olarak bilinen Patagonya Balığı gibi ticari olarak önemli bazı balıklar da vardır. dedi.

Wortmann, ayrıca insan aktivitesindeki CO2 salınımının okyanusları zehirli bir demete dönüştürecek kadar büyük olabileceğini söyledi. Araştırmacılar, artan CO2 seviyelerinin etkisinin ne kadar süre alacağını söyleyemese de geçişin hızlı olacağını söylüyorlar. Fosil yakıtlar nedeniyle daha da kötü bir hal almaya başlayan küresel ısınma, okyanusta yaşayan değerli ve nadir bulunan balıkları da ciddi şekilde etiliyor. CO2 salınımları bu şekilde devam ederse okyanusta yaşayan canlılar yaşamak için çok zorlanacak gibi duruyor.