İlk Kez Süpernova'dan Kurtulan Bir Yıldız Keşfedildi

Süpernovaların doğuşunun sır perdesi biraz olsun aralandı. Astronomlar bu tip bir bulguyu kara delikler ve yıldızlar hakkında bilgi edinmek için kullanabilir.

Tip II Süpernova, gerçekten inanılmaz bir astronomi olayıdır. Tüm süpernovalarda olduğu gibi Tip II çeşidi de yaşam döngüsünün sona erdiği vakit çöküş yaşayan çekirdek ve patlayan bir yıldızlardan oluştuğu için, tekrar patlayarak dış katmanlarını çıkarır.

On yedi yıl önce araştırmacılar, çok nadir görülen bir olaya şahit oldu. 2001 yılında astronomlar, güney takımyıldız Grus'tan 40 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan NGC 7424 galaksisinde Tip II süpernovaya tanıklık etti. Süpernova patlamasıyla Hubble Uzay Teleskobu kurtulan bir yıldızı gördü ve bu anın bazı görüntülerini yakalayabildi. Bu durum, süpernovaların gerçekten de çift yıldız sistemlerinde gerçekleştiğinin bir kanıtıydı.

Bu keşif, bazı süpernovaların ikili çiftler arasında çekilme sonucu ortaya çıktığının en kesin kanıtlarından birisi. Araştırmacı Stuart Ryder'ın yakın tarihli bir NASA basın açıklamasında belirttiği gibi: "Büyük yıldızların çoğunun ikili çiftler halinde olduğunu biliyoruz. Bu ikili çiftlerin birçoğu, yörüngelerini birbirine yakınlaştırdıklarında bir yıldızdan diğerine gaz iletecek ve transfer edeceklerdir."

SN 2001ig adı verilen süpernova, 2002 yılında Avrupa Güney Gözlemevi'de Very Large Telescope (VLT) kullanılarak gökbilimciler tarafından keşfedildi.

Bu tür araştırmalar, 2020'de başlaması planlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) konuşlandırılmasına da yardımcı olacak. Bulduklarına bağlı olarak, astronomlar farklı türlere neden olan şeyin gizemini çözmeye hazır olabilirler. Süpernovalar, yıldızların yaşam döngüleri ve karadeliklerin doğumu hakkında daha fazla bilgi veren bir kaynak olabilir.