Bilim İnsanları: İnekler Bir Gün Dünyaya Hükmedebilir

Yapay zekalar, robotlar derken eminiz ki bunu hiç düşünmediniz. Ancak bilim adamlarının yeni kanısına göre, inekler bir gün dünyanın hâkimi olabilir.

Bilim insanlarının yaptıkları yeni çalışmalar, doğrusu hepimizi şaşırttı. Uzman ekibin yaptığı ve Bilim Dergisinde yayınladığı yeni araştırmalara göre iklim değişimleri ve çeşitli nedenlerle insan ırkı tamamen son bulursa, dünyayı inekler yönetecek.

Bilim kurgu romanından fırlamış gibi görünen bu araştırma sonucu, biyolog ve araştırmacılardan oluşan bir ekibin ortak çalışması sonucu elde edildi. Ekip, insanların dünyadan tamamen yok olması halinde yönetimin ineklere geçeceğini öngörüyor. Yaklaşık 12.500 yıl önce Afrika’dan göç etmeye başlayan insanların en büyük yardımcıları daima inekler oldu. O zamandan bu yana birçok türün soyunun tükenmiş olduğu görülse dahi inekler hep yanı başımızdaydı. Etinden, sütünden ve derisinden yararlanılan bu canlılar karada en çok bulunan memeli hayvan olarak gösteriliyor.

‘Neden başka bir hayvan değil de inek?’ Derseniz, sebebi dünya genelinde sahip oldukları yüksek nüfus olarak açıklanabilir. Hatta çoğunlukla var olduğunu düşündüğümüz kedi ve köpekler bile ineklerin yanında azınlık olarak kalıyor diyebiliriz. Diğer bir açıdan insan ırkının tamamen yok olması imkânsız gibi görülse de ünlü fizikçi Stephen Hawking’in küresel ısınma hakkındaki fikirlerine göre bu olasıdır. Gezegenimizde sadece 1000 yılımızın kaldığını ifade eden Hawking, bizleri iklim sorunları için uyarıyordu.

İnekler bu konuda ne düşünür bilinmez ancak şimdilik bizler için bu konu biraz olağan dışı görünüyor. Tüm bunlardan çıkaracağımız sonuç ise iklim sorunlarına dikkatli bir şekilde odaklanmamız olabilir. Aksi takdirde görünen o ki, dünyayı inekler için inşa ediyoruz.