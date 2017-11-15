Elon Musk’tan dünyanın en iyi üniversitelerine, hükümetlerden bilim kurgu edebiyatındaki karakterlere kadar insanoğlunun ulaşmak istediği bir hedef daha var: İnsan hafızasını isteğe bağlı olarak güçlendirmek. Yapıldı, test edildi ve onaylandı. Artık bu hedefe ulaşmış durumdayız.

Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) profesörleri, insan hafızasını iyileştirmek için beyne bağlanacak bir cihazı kullanıp, hafıza artışı sağlamayı başardılar. Şok gelişme, dünya üzerindeki ölümcül bir hastalığın tedavisinde işe yarayabilir.

Araştırmanın liderlerinden Prof. Dong Song, Washington’da düzenlenen Nörobilim Cemiyeti toplantısında, geliştirdikleri hafıza güçlendirici “bellek protezi” hakkındaki bulgularını sundu. Uzmanlara göre cihaz, etkili bir şekilde insan hafızasını güçlendirebiliyor.

Cihazı test etmek amacıyla Song ve ekibi, epilepsi hastalığı olan 20 gönüllü insandan destek istedi. Cihaz, gönüllülerin beyinlerine yerleştirildikten sonra hem anlık hafıza hem de kalıcı hafıza hakkında veriler topladı. Ardından araştırmacılar, optimal bellek performansıyla ilişkili hedefleri belirlediler ve beyne uyarılar göndermek için cihazın elektrotlarını kullandılar.

Beyin protezini kullanan hastaların kısa süreli hafızalarında kabaca %15’lik bir gelişme, kalıcı hafızalarında ise %25’lik gelişme kaydedildi:

Song, New Scientist dergisine verdiği demeçte, "Hafıza işlevini geliştirmek için sinirsel kod yazıyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı." açıklamasında bulundu.

Bazı insanlar yaşadıklarını ve unutmaması gereken şeyleri hatırlamakta güçlük çekebiliyorlar. Bunun arkasında psikolojik ya da biyolojik onlarca sebep bulunabilir. Ancak ilerleyen yaşlarda bu insanların alzheimer, epilepsi gibi hastalıklarla mücadele ettiği gözlemleniyor. Geliştirilen sistem sayesinde unutkanlığa bağlı beyin hastalıkları tarihe karışabilir.

Bill Gates, alzheimer araştırmalarına 100 milyon dolar gibi yüksek bir fon desteği sağlamıştı. Bu adım bile söz konusu hastalığın ne kadar kritik seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor. Sağlık örgütleri artık 65 yaş üzerindeki herkesin, yüksek alzheimer riski taşıdığını belirtiyorlar.

Sürekli yaşlanan dünya nüfusu, ekonomik anlamda ülkelerin güçlerini kaybetmelerine neden oluyor. ABD ve Almanya gib dev ekonomiler, genç nüfuslarının azalmasından dolayı yeniliklere gittikçe kapanıyorlar ve sanayilerinin gücü azalmaya başlıyor. Dolayısıyla söz konusu hafıza geliştirici beyin implantının hem bireysel hem de küresel faydaları var.