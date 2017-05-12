Bilim İnsanları: “İnsanlar Marslı Olabilir!”

Mars'ta bulunan bazı minerallerin, yaşamın kökeninin burada olabileceği fikrini tekrar gündeme getirdi. ABD'li bilim insanı Dr. Ellis Silver ise, Dünya'nın insan yaşamı için uygun bir ortam olmadığını; Mars'ın daha uygun olduğunu ileri sürüyor. Mars'ta bir gün 25 saat sürüyor.

Evrim bilim insanlarının canlıların değişimini açıklamak için ortaya attığı bir teoridir. Bazı araştırmacılar evrim teorisinine göre insanların Dünya’da değil de başka bir gezegende evrimleşmiş olabileceğini ileri sürüyorlar.

Mars’ta bulunan yeni minerallere göre bazı bilim insanları insan hayatının kökeninin burası olabileceğini ileri sürüyorlar. Mars’taki meteor taşlarında bulunan minerallerin yaşamın başlamasını sağlayanların aynısı olduğunu düşünen Dr. Ellis Silver, insanların aslında Marslı olabileceğini ileri sürüyor. Ekoloji profesörü olan Dr. Silver, şu anda Pasifik Okyanusu’ndaki plastik ve diğer insan atıklarını temizleme projesinde çalışıyor.

“Dünya ihtiyaçlarımızı karşılıyor, ancak yaklaşık bir miktarını.” diyen Silver ekliyor: “İnsanoğlu dünyanın en gelişkin canlısı. Buna rağmen Dünya için gayet az gelişmiş. Örneğin; güneş ışınları bize zarar veriyor, kronik hastalık çeşitleri çok fazla, yiyecekler yüzünden hasta oluyoruz...” Dr. Ellis’e göre kadınların doğum yaparken zorlanmaları ve acı çekmeleri de bu yüzden. “İnsan daha düşük yer çekimine göre evrilmişlerdi, Dünya bizim için uygun bir mekan değil.” diyen Ellis, bu düşüncelerine içtenlikle inanıyor. Mars, Güneş Sistemi’nde bir günün 25 saat olduğu tek gezegen. Ayrıca Güneş’ten ve Dünya’dan daha uzak, düşük yerçekimi olan bir mekan. Günümüzde bu tarz fikirler çok radikal gelse de, gelecekte bilim belki bunun doğruluğunu kanıtlayabilir.

