İnternet Üzerinden Tat Paylaşımı Teknolojisi Geliştirildi!

Japonya Keio Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanlarının birlikte çalıştığı Keio-NUS CUTE Bilim Merkezi'nde araştırmacılar, limonata tadını ve kokusunu, özel olarak hazırlanmış, suyla dolu bir bardağa nasıl gönderebileceklerini keşfettiler.

Karnınız açken intenette gördüğünüz güzel yiyeceklerin kokularını burnunuzda hissedebilirsiniz. Bu normal bir durum. Ancak geliştirilen bu son teknoloji, gerçekten yemeğin kokusunu internet üzerinden almanızı sağlayacak gibi gözüküyor! Araştırmacıların geliştirdiği yeni bir cihaz, limonata tadını internet üzerinden paylaşmanızı sağlıyor. Çalışamayı sürdüren bilim insanlarına göre, "internet üzerinden tat paylaşımı" yakın geleceğin en çok kullanılan teknolojisi olacak.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu son teknoloji cihaz, sensörler ve elektrotlardan oluşmakta. Cihaz sayesinde uzaktaki suyla dolu bir bardağa, içeceğin ph değeri ve renk bilgileri gönderiliyor. Bardakta bulunun led ışıklar, suya gönderilen içeceğin rengini veriyorken elektrotların yardımıyla da, limonatanın tadı taklit ediliyor!

Aslında özel bardaktaki içecek, tadı ve görüntüsü değişse de su olarak kalmaya devam ediyor. Yani içecek gönderdiğiniz kişi gerçekten limonata içemeyecek

ama yine de bu yeni gelişme oldukça gelecek vaadediyor gibi görünüyor. Tanıtımı TEI 2017 Konferansı'nda yapılan bu çalışma ile insanların kalori almaksızın ya da dişlerine zarar vermeden içmek istedikleri her türlü içeceği tüketmesinin sağlanabileceğinin altı çiziliyor.