İpek Böceklerine Örümcek Ağı Geni Aktarıldı

Çin'de bir grup bilim insanı, örümceklerin ağ örerken ürettikleri ipeği elde edebilmek için bu geni ipek böceklerine aktardı.

Örümcek ipeği dünyanın en güçlü ve en az bulunan maddelerinden biri. Bu maddenin bu kadar zor elde edilmesinin sebebi ise çoğu örümcek türünün kendi bölgelerinde oldukça agresif ve saldırgan olması. Bilim insanları da bu sebeple örümcek ipeğinin genini ipek böceklerine aktararak bu maddeyi kolay yoldan elde etmeyi başardı.

Ekip, araştırmaya başlarken örümcek ipeğini evcilleştirilmiş türler üzerinden elde edebilme hedefindeydi ve bu da ipek böceklerine yapılan gen aktarımıyla sağlanmış oldu. Elde edilen ipek, örümcek ipeği ile %100 aynı değil, daha güçsüz ancak yine de ipek böceğinden elde edilen ipekten çok daha iyi.

Her örümcek türünün ürettiği örümcek ağı ve salgıladıkları örümcek ipekleri aynı değil. Kimi örümcek türlerinde, ipeği daha güçlü ve esnek yapan özel proteinler var ve ipek böceklerine aktarılan da tam olarak bu protein geni. Ancak çalışmalar hayli zor ilerledi çünkü bu özel proteinlerin bulunduğu genler üzerinde, ipek böceğine aktarılmadan önce düzenlemeler yapıldı.

Örümcekten elde edilen gen üzerinde yapılan düzenlemeler ve ipek böceği genine uyum çalışmalarından sonra alınan sonuçlar, geçmişteki denemelerin başarısız sonuçları da göz önüne alındığında oldukça enteresan. Henüz çalışmalar devam ediyor ve yaşanan bazı uyumsuzluk problemleri giderilmeye çalışılıyor. Gelecekte ise örümcek ipeğinin bire bir aynısının bu yöntemle elde edilebilmesi hedefleniyor.