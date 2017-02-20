Ruslar İran’da Büyük Miktarda Dünya-Dışı Madde Buldular!

İran'ın Lut Çölü'nde araştırmalarda bulunan Rusya'ya bağlı bilim insanlarından oluşan bir ekip, büyük miktarda Dünya-dışı madde buldular. İyi korunmuş maddenin bir kısmı laboratuvar çalışmaları için Rusya'ya gönderilirken, ne amaçla kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Ural Federal Üniversitesi’nden 4 jeolog, İran’ın Lut Çölü’nde 13 kilogramlık bir dünya-dışı madde keşfetti. Sputnik’in bildirdiği habere göre, bu maddenin Lut Çölü’nde parçalı bir şekilde olduğu ve bilim insanları tarafından toplandığı belirtildi. Rus Bilimler Akademisi’nin komite üyelerinden Viktor Grokhovsky, “Dünya-dışı maddeler ve meteorları keşfetmek amacıyla, İran’ın çölüne bir keşif gezisi planlamıştık” diyor. Grubun bilim direktörü Grokhovsky, alınan örneklerin ölçülüp kataloglandığını açıkladı.

Araştırmacılar, materyalin yaşını ve meteorun ana gövdesinden ayrıldığı kesin zamanı bulmaya çalışıyorlar. Grokhovsky, maddenin neredeyse Güneş Sistemi kadar yaşlı olduğunu, yani 4.5 milyar yıllık olduğunu düşünüyor. Bu bilgiyi doğrulamak için ileri seviyede çalışmalar yapılacak. Bilim insanları, toplanan bu Dünya-dışı maddenin en az %80’inin Lut Çölü’nün sıcak iklimine rağmen bozulmadan korunduğunu düşünüyor. Toplanan 80 parçadan en az 70 adedinin ise tek bir tür malzemeye ait olduğunu belirtiyorlar.

Grokhovsky, “Ekibimiz, Kirman Üniversitesi’nden İranlı meslektaşları ile büyük miktarda Dünya-dışı malzeme toplayabildiler. Saha çalışması sırasında meteorit olduğuna inandığımız yaklaşık 13 kilogram materyal bulundu. Yarısını İranlı yetkililere yarısını da test edilmek üzere Rusya’daki laboratuvar ekibimize teslim ettik.” ifadelerini kullandı. Konuşmasını “Numuneler kataloglandı. Yapılacak yarılanma süresi testlerinde, izotop değerleri maddelerin yaşını gösterecek” sözleriyle sonlandırdı.

Yetkililerden, Rusya ve İran’ın bu maddeleri salt bilimsel çabalarla mı yoksa enerji elde etmek amaçlı mı incelediği hakkında herhangi bir yorum gelmedi. Halihazırda petrol ve nükleer enerji anlaşmaları bulunan ülkelerin bu ortak çalışması, bazı çevrelerce uzay temelli enerji araştırmaları alanında da işbirliği yapmaya başladıkları yönünde yorumlandı.