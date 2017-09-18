Bilim insanları tarihte ilk defa ışık temelli bilgileri bir bilgisayar çipine ses dalgaları olarak kaydettiler. Bilişim teknolojilerinin geleceği bu keşfe bağlı olarak değişebilir.

Kulağa ne kadar garip gelse de mevcut elektronik sistemlerimiz ışık hızında veri transferi yapabilen sistemlere geçiş yaptığımızda, ilk insanların kullandıkları mızraklar gibi ilkel kalacaklar. Bunu başarmak içinse ışığı depolamak ve istenildiğinde aktarımını sağlamak gerekiyor.

Elbette günümüzde nadir olarak inşa edilebilse de ışık tabanlı fotonik bilgisayarların, dizüstü bilgisayarlardan yaklaşık 20 kat daha hızlı oldukları biliniyor. Hatta bu işlemler sırasında mevcut cihazlarımız gibi ısınmıyorlar ve daha az enerji tüketiyorlar. Bunun nedeni ise verilerin elektron olarak değil de foton olarak işlenmesi olarak açıklanıyor.

Bilgiyi fotonlara kodlamak ise insanlık için yeni bir şey değil. Bizler uzun yıllardır fiber optik kablolar içinde ışıkla veri aktarımı yapıyoruz. Fakat bir bilgisayar yongasının fotonlara depolanan bilgileri alabilmesi ve işleyebilmesi için ışığı depolayabilmesi gerek. Bu nedenle, fiber optik internet kablolarında gezinen ışık temelli bilgiler, bilgisayarlarımızda gerekli çipler olmadığından yavaş elektronlara dönüştürülürler. Nitekim ışığı “okumanın” alternatif bir yolu daha var: Onu ses haline dönüştürmek.

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı şey tam olarak bu: Yüksek hızlar var, elektronik dirençten kaynaklanan ısınma sorunu yok, radyasyon yok.

Projenin mimarı olan araştırmacılar ışık ile ses arasındaki farkı anlamamız için şimşek ve gök gürültüsü örneğini veriyorlar. Bildiğiniz gibi bir şimşek gördüğünüzde oluşturduğu ses dalgaları birkaç saniye sonra kulağınıza ulaşır. Araştırmanın liderlerinden Birgit Stiller “Akustik forma sahip çipimizdeki bilgi, optik alana kıyasla 5 kat daha yavaş aktarılıyor” dedi. Hatırlarsanız mevcut sistemlerimiz 20 kat daha yavaştı, yani önemli bir fark mevcut.

Araştırmacılar yaptıkları keşfin ticari işlemcilerde kullanılması için çalışmaya devam ediyorlar. Söz konusu sistemler eğer tüketici elektroniği ile bir araya gelirse, kısa bir zaman sonra modern problemlerin çoğu tarihin tozlu rafları arasındaki yerini alacaktır.