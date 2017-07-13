Oxford Üniversitesi araştırmacılarının bulduğu yeni kalp görüntüleme sistemine göre dünyanın en çok ölüme sebep olan tıbbi olaylarından kalp krizi, önceden tahmin edilebilecek.

Bu sistem, artık 20’li yaşlara kadar inen kalp krizi geçirme ihtimalinin önceden tahmin edilmesini sağlıyor. Kalp damarlarının etrafındaki yağ, iltihaplanma ya da kızarlıklık olarak açıklanabilecek enflamasyonu inceleyen yeni sistem sayesinde kalp krizi ya da felç geçirme riski yüksek olan hastalara önceden müdahale edilebilecek.

Bir yeriniz kesildikten sonra kızarma, şişme ya da acı hissi veren enflamasyon, kalp damarlarının içinde istikrarsız plakların birikimiyle ilişkilendiriliyor. Parçalanan bu plaklar kalp damarını tıkayarak kalbin oksijensiz kalmasını sağlıyor, yani kalp krizinin oluşmasını tetikliyor.

Bu sistemin ne kadar önemli olduğunu, araştırma ekibinden Prof. Charalambos Antoniades şöyle açıklıyor: "Kardiyolojideki en önemli buluş kalp damarlarının içindeki enflamasyonu görebilmek. Bu son 50 yıldır büyük bir zorluktu."

"Bu teknoloji gelecekte kimin kalp krizi geçireceğini tahmin edebilir. Yani olmadan önce aile doktorunuza gidip, ilaçlarınızı değiştirebilirsiniz anlamına geliyor. Örneğin, sağlıklı görünen ancak kalp hastalığının ilk aşamalarındaki bir kişiye kolestrol düşürücü ilaçlar verilebilir. Ciddi risk altındaki hastalara daha farklı müdahalelerde bulunulabilir.” diyen Prof. Antoniades, bu yıl sonunda sağlıklı görünen 2 binden fazla kişinin kalp tomografilerinin incelenerek, bu yöntemin ne kadar işe yarayacağının ölçüleceğini belirtti.