Bilim İnsanları, Karanlıkta Parlayan Bitki Ürettiler

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda, bitkilere işlenen flüoresan molekülleriyle karanlıkta parlayan bitkiler üretebilecek.

Bilim insanları yeni bir “akıllı madde” geliştirdi. “Karanlıkta parlayan pamuk" olarak nitelendirebileceğimiz bu yeni madde, doğayı o eski ihtişamına kavuşturacak, hatta eskisinden bile daha güzel olmasını sağlayacak. Üstelik bu mucizevi madde tüm bunlarla birlikte elektrik üretiminde de yardımcı olacak. Son zamanlarda fosil yakıtlardan alternatif yakıtlara (elektrikli araba gibi) geçileceği düşünüldüğünde bu madde açıkçası bizi de çok heyecanlandırdı, ancak çevresel etkenlerden çabuk etkilendiği için kullanım ömrü çok kısa ve gün geçtikçe doğal aşınma sonucu üretim verimi azalıyor.

Araştırmacılar, bu malzemelerin temel yapı taşlarına doğrudan işlevsellik kazandırarak bu sorunu çözebileceklerini umuyorlar. Bunu da bitkiyi flüoresan molekülleri içine alarak yapmayı planlıyorlar.

Bilim insanları her nasıl ki modern tekstilde kumaş dokunuyorsa, flüoresan ve manyetik özellikleri kullanaraktan bitkiyi dokumayı amaçlamaktadırlar. Glikoz türevleri denilen bileşiklerin sentezlenmesiyle flüoresan moleküllerini pamuk elyafının en dıştaki hücre katmanına tutkal olarak bağlamak için kullanan bilim insanları, çok büyük bir atılım yapmayı planlıyorlar.

Weizmann Enstitüsü'nde bilim insanı olarak görev yapan Filipe Natalio, akıllı materyal üretmeye başlamadan önce, ilaç sunumu ve biyometri üzerine çalışıyordu. Natalio, özellikle pamuk gibi ham maddeleri deneylerinde kullanmak için seçiyor. Çünkü uzun vadeli olması için ayrıca ekonomik olması da gerekiyor. Bilim insanları bu alanda başarılı olurlarsa, evlerimizin bahçelerinde domates-biber yetiştirmek yerine ışık üretebileceğiz. Biz göremeyecek olsak da belki torunlarımız yetiştirir, sözde uçan arabalar da bize denk geliyordu.

Şimdilik bilim insanlarının kendi seçtikleri fonksiyonel tesislerde akıllı bitkilerin büyümeleri ve gelişimlerinin kayıt altına alınacağı hidroforlu seralar öngörülüyor. Gelecekte bu seralar yerine bahçemiz kullanılabilir.

Natalio’nun düşüncesine göre bu buluş modern çiftçilik olacaktır. Gelişmelerle birlikte kendimize yeni bir ekosistem oluşturacağız.