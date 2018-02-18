Bilim İnsanları, Dördüncü Bir Besin Türü Keşfetti

San Francisco merkezli HVMN'de üretilmeye başlanan besin türü, sağlıklı beslenme ve kilo kaybı için elverişli özelliklere sahip.

Biyoloji derslerinde bizlere öğrettikleri kadarıyla, vücut enerji üretmek için 3 besin türünden birine ihtiyaç duyuyordu. Belkide ilerleyen günlerde bu besin türlerinin güncellenmesi gerekebilir. Çünkü San Francisco merkezli HVMN'de çalışan bilim adamları “Keton” adını verdikleri yeni bir besin kaynağı keşfetti.

Keton, vücuda yüksek oranda enerji ve tokluk hissi veriyor, ancak kilo aldırıcı bir etkisi bulunmuyor. Bunun yanı sırai yeni besinin yüksek oranda performans arttırıcı etkisi bulunuyor. HVMN'in kurucu ortağı ve CEO'su Geoffrey Woo'nun yaptığı açıklamada,”Yağ, protein veya karbonhidrat değil, vücudunuz yalnızca enerji alıyor.” dedi.

Bilim insanları tarafından keşfedilen ve üretilmeye başlayan saf keton esteri, bilinen ketondan daha farklı. Beta-hidroksibutirat besin grubuna giren madde, bir zamanlar atalarımızın günlerce gıda olmadan ayakta olmasına yardımcı olan patlama enerjisinin benzerini sağlıyor. Ayrıca karbonhidratlı yiyeceklerden önce keton tüketimi kan şekerini dengeliyor ve ani yükselmelerin önüne geçiyor.

Bilim insanları keton ile diyabet hastaları arasındaki ilişkiyi araştırmaya başladı. İlk sonuçlar oldukça umut verici. Araştırmalar böyle devam ederse yeni besin kaynağı olan keton, sporcuların, hastaların ve kilo vermek isteyenlerin kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmezi olacağa benziyor. Peki, siz bu yeni besin hakkında ne düşünüyorsunuz?