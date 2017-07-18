Kum Fırtınaları, İnsanlığın En Yakın Tehdidi!

Yapılan araştırmalar sonucu 21. yüzyıl içerisinde artış gösterecek kum fırtınalarının insanlık ve tüm canlı yaşamını tehdit edeceği ön görülüyor.

Dünyamızın üzerinde oluşabilecek birçok felaket var. Bu felaketlerden birisi de dünyamızı zamanla Mars’a çevirecek büyük toz fırtınaları olacak. Bilim insanları, bu toz fırtınalarını 2003 – 2015 yılları arasında uydu verilerini kullanarak inceledi. Yapılan bu incelemeler sonucunda 21. yüzyılın sonlarına doğru çok daha fazla olacağı saptanan toz fırtınaları yağışları büyük oranda azaltacak, ormanları ve hasatları yok edecek.

Bu olay gerçekleştiğinde mega kuraklığa gireceğimizi belirten bilim insanları, henüz bu durumdan kurtulmak için geç olmadığının altını çiziyorlar. Eğer gerekli önlemler alınmazsa etrafımızda soluyacağımız toz yalnızca toprak değil, ölümcül patojenler, gübre ve pestisit gibi tarımsal kimyasallar olacak. Böyle bir havada yeni bitkiler yetişmeyeceği gibi bizzat canlı solunumuna zararlı etkisi bulunacağı düşünülüyor.

Bunun, gelecekte meydana gelecek iklim değişikliği konusunda çok önemli bir uyarı araştırması olduğunu söyleyen bilim insanları, bu süreci çok iyi bir şekilde kontrol etmemiz gerektiğini, yoksa bu iklim değişikliğinin sayısız canlıyı yok edeceğini belirttiler.