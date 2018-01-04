Bilim İnsanları Kelliği Tarihe Gömmeye Çok Yaklaştılar!

Bilim insanları, yeni yaptıkları bir çalışma ile farelerden aldıkları kök hücreleri kullanarak kelliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Kök hücreler kellik sorunu yaşayan kişilere nakledilerek kıl çıkarması ve diğer kıl köklerini de saç çıkarmaya yönlendireceği düşünülüyor.

Saçların dökülmesi ve kellik pek çok erkeğin korkulu rüyasıdır. Fakat gerçek şu ki kel kalmak sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Eğer bana inanmıyorsanız 2017 yılında Hollywood’un en fazla hasılat yapan iki aktörü olan Vin Diesel ve Dwayne Johnson’a fikirlerini sorabilirsiniz.

Şartlar ne olursa olsun kel kalmak istemeyen birileri muhakkak olacaktır. Neyse ki bilim insanları her sorunda olduğu gibi kelliğe de bir çare aramaya devam ediyorlar ve Indiana Üniversitesi’ndeki araştırmacılar çözüme çok yaklaşmış olabilir.

Profesör Karl Koehler'in liderliğindeki araştırma ekibi, ‘kıllı deri’ adını verdikleri farelerden alınan kök hücreleri büyüterek kelliğe çözüm bulmayı hedefliyor. Kulağa belki kötü geliyor olabilir fakat araştırmacıların ürettikleri dokudan çıkan saçlar oldukça doğal duruyor. Koehler, kök hücrelerdeki saç foliküllerini filizlendirmekle işte başladı. Koehler’e göre doku kültüründe oluşabilecek bir kıl çıkarma girişimi, üst ve alt cilt katmanlarında da kıl çıkmasına öncülük edebilir ve kelliğin önüne geçebilir.

Farklı bir şekilde açıklamak gerekirse, kök hücreden oluşturulan dokuda kıl çıkmaya başlar ve daha sonra saç kökleri karahindiba tohumları gibi her yöne doğru yayılmaya başlar. Başınıza saç çıkaran bir yayılmacı ama faydalı bir virüs eklenecek desek yanılmış olmayız herhalde. Yine de işin bilimsel açıklaması ne olursa olsun, bilim bazı ciddi sağlıksal problemlere çare bulabildiği gibi, bu tip günlük gibi gözüken ancak bazen kötü tramvalara yol açabilecek problemlerle de oldukça iyi ilgileniyor. Siz yeni tedavi yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz?