Bilim İnsanları, Kendini Tamir Eden Yol Geliştirdiler!

Yollardaki kabusumuz olan, otomobillerin alt aksamlarına zarar veren ve hatta ölümle sonuçlanan kazalara neden olan "çukurlardan" kurtulmak için yeni yöntemler geliştiriliyor.

Çukurlar, özellikle ülkemizdeki otomobil kullanıcıları için kabus niteliğindedir. Son yıllarda bazı gelişmeler yaşansa da aniden karşımıza çıkan çukurlar, hem insan sağlığını hem sürüş güvenliğini hem de otomobillerin alt aksamlarını tehlikeye sokmaya devam ediyorlar.

Yol yüzeyleri için genellikle asfalt kullanılır. Uygulaması kolaydır: Isıtın, karıştırın, uygulayın ve soğutun. Bu şekilde sert bir zemin elde ediliyor. Asfalt yollar genellikle gözeneklidir, çünkü bu gözenekler gürültüyü absorbe eder ve yolları biraz daha sessiz kılarlar. Lakin bir nevi avantaj olan gözenekler, aynı zamanda büyük dezavantajlara da neden olur. Gözenekler arasında çatlaklar oluşabilir. Trafikte gerçekleşen ölümlerin üçte birine güvensiz sürüş koşulları neden oluyor.

Hollanda'daki Delft Üniversitesi'nden bir bilim insanı Erik Schlangen, bu durumla ilgili bir çözüm geliştirme aşamasında: Kendi kendine iyileşen asfalt. Asfaltının içine asfaltı iletken kılan küçük çelik lifler karıştırılıyor. Üzerinde büyük bir mıknatıs olan indüksiyon(Elektrikle yüklü bir cismin diğer bir cisme teması sonucu o cisimde de elektrik akımı oluşması) makinesini çalıştırıp ısı takviyesinde bulunursanız, asfalt ve çelik lifleri ısınır ve küçük çatlaklar kendi başına kapanır. Güneş ışığı da bu etkilerin bir kısmını yaratabilir ancak yeterli değil. İndüksiyon makinesi buradaki kilit unsur olarak kabul ediliyor.

Kendini iyileştiren asfalt, Hollanda'daki 12 farklı yolda test edildi ve üstelik bunlardan biri 2010'dan beri halka açık. 2010'dan beri halka açık olması ve şu ana kusursuz durumda olması sizi şaşırtmasın, zira kaliteli standart asfalt yollar bile 7 ile 10 yıl boyunca en ufak sorun yaşamadan işlerini yapabilirler. Schlangen, aradaki farkı 10 yıldan sonra görebileceğimizi söylüyor. İndüksiyon mimarisi kullanan asfalt yollar, standart asfalt yollara göre yüzde 25 daha maliyetli. Ancak teknoloji yolların ömürlerini 2 kata varan şekilde artırırsa, devletler bırakın zarar etmeyi kar bile elde edecekler. Hollanda, bu tür yollar sayesinde senelik 80 milyon euro bütçe fazlası elde edeceğini düşünüyor. Zira 7 ile 10 yıl arasında tekrar asfalt döşemekten kurtulacaklar. Çin Halk Cumhuriyeti de benzer bir proje üzerinde çalışma yürütüyor.