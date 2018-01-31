Bilim insanları, Çocuklara Sorunsuz Kulaklar Üretti

Çocukların kendi hücrelerini kullanan bilim insanları, 3D baskılı kalıplar içerisinde yeni kulaklar yetiştirdi.

Çin’de altı ve dokuz yaş arasındaki beş çocuk tam gelişmemiş ve deforme olmuş kulaklarla dünyaya geldi. Mikrotia diye adlandırılan bu gelişim bozukluğu beraberinde nadirende olsa işitme kaybını getiriyor. Ancak bilim insanları bu kulakları kozmetik amaçla geliştirdi. Çünkü kulak gibi görünen yerlerde deformasyona sahip çocukların psikolojisinde ciddi sorunlar olabiliyor. Hatta benzer psikolojik sorunlar yetişkinler içinde geçerli olsa da, bilim insanları önceliği çocuklara verdi.

İlk olarak bilim insanları çocukların sağlıklı olan kulaklarıyla aynı şekilde görünen üç boyutlu modeller hazırladı. Daha sonra diğer kulağın görünme şeklinden dolayı bu modeller tersine çevirilip kulak kalıpları alındı. Bilim insanları biyolojik kalıpların içerisine çocukların kulak kıkırdak hücrelerinden aldıkları DNA’yı yerleştirerek 3 ay içerisinde yeni kulakları yetiştirdi.

Daha sonra her çocuğa özel olarak yetiştirilen kulaklar, EBioMedicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre özel bir aşı eşliğinde gerçekleştirilen bir operasyonla takıldı. Boston'daki Massachusetts göz ve kulak plastik cerrahı Tessa Handlock, CNN ile yaptığı röportajında, “Bu tarz yedek parça yetiştirme ve kişilerin kendi hücrelerinden yapılmış uzul-organ kullanılması fikri oldukça uzun süredir varlığını sürdürüyor. Hayvanlarda daha önce başarılı bir şekilde uygulandı, ancak insanlarda asıl risk hücrenin fazla büyümesi ve sonrasında kanserli bir kütle yaratmasıdır.” dedi.

Bilim insanlarının yaptığı testlere göre çocukların sağlık durumu oldukça iyi. Ancak yöntem karmaşık ve pahalı olduğu için mevcut teknolojiyle yaygınlaşması oldukça güç görünüyor. Peki, sizce ilerleyen dönemde tüm organlarımızın yedeğini yetiştirmeyi başarabilecek miyiz?