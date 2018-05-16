Bilim İnsanları, Kürdan Ağırlığında Bir Robot Sinek Üretti

Washington Üniversite'sindeki mühendisler tarafından geliştirilen RoboFly, bir kürdan kadar hafif.

Önceleri bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robot sinekler, artık gerçek oldu. Amerikalı mühendisler tarafından geliştirilen 'RobotFly' adlı robot sinek, kürdan kadar ağırlığa sahip olmasına rağmen üzerindeki küçük devre sayesinde lazer enerjiyi, elektiriğe dönüştürebiliyor.

Washington Üniversitesinden Doç. Sawyer Fuller: "Önceleri robot sineklerin yalnızca bilim kurgu filmlerinde olabileceğini düşünürdük. Ancak bizim geliştirdiğimiz robot sinek sayesinde bu hayal gerçeğe dönüştü." diyor.

Sawyer Fuller bu tür bir teknolojinin maliyetinin oldukça düşük olduğunu da vurguladı. Bu sayede insansız hava araçlarının giremediği yerlere 'RobotFly' girebilir ve birtakım araştırmalarda kullanılabilir. Ayrıca RoboFly, 23 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Robot ve Otomasyon Konferansı'nda tanıtılacak.