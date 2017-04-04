Dünyayı Kurtarmak İçin Stratosfere Materyaller Bırakılacak!

Küresel ısınmanın günbegün artması ve sayısız canlı türünün büyük bir tehlikeyle yüzleşmesi bilim insanlarını harekete geçirdi. Şimdiki amaç gökyüzünde yansıtıcı bir yüzey oluşturmak.

Bilim insanları, stratosferin içine sülfür dioksit, alümin veya kalsiyum karbonat gibi materyallerden oluşan bir sprey püskürtmeyi hedefliyor. Sensörler daha sonra parçacıkların yansımalarını, dağılmalarını, ısı derecelerini ve atmosferdeki diğer bileşiklerle etkileşim şekillerini ölçecek.

Artık bu bir komplo teorisi değil. Bilim insanlarının asıl amacı, gün geçtikçe ısınan ve yaşanmaz hale gelen gezegeni soğutmak için gökyüzüne yansıtıcı parçacıklar püskürtmek. Bu bambaşka bir düzeyde jeomühendislik anlamına geliyor. Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, küresel ısınmayı durdurmak için kasıtlı olarak iklim değişikliği yapma konusunda bir fizibilite çalışması yürütüyorlar ve olası riskleri hesaplıyorlar. 20.000 metrelik bir yükseklikte “aerosol enjeksiyon” gerçekleştirme planı da bu çalışmalara dayanıyor.

Bill Gates ve diğer vakıflar tarafından finanse edilen 20 milyon dolarlık proje, birkaç hafta içinde belli ölçüde hayat bulacak ve mimari, volkanik patlamanın neden olduğu atmosferik soğutmanın etkilerini “simüle” edecek. Harvard profesörleri, çarklar ve algılayıcılarla donatılmış ve bir yüksek irtifa meteoroloji balonuna monte edilmiş gondol tipi bir cihazı, gelecek yıl gökyüzüne fırlatmayı umuyorlar. Kısacası asıl test o zaman başlayacak.

Araştırmacılar, gezegenimizin stratosferi içine belirli partikül türlerini püskürterek daha fazla ısının uzaya geri gönderileceğine inanıyorlar. Bilim insanları, bu projenin mutlaka işe yaraması gerektiğini savunuyor, çünkü doğa da bu şekilde çalışıyor. Uzak geçmişte büyük volkanik patlamalar stratosfere on milyonlarca ton kükürtdioksit fırlatmış ve kükürtdioksit de, stratosferdeki diğer materyaller ile etkileşeme geçip dünyanın soğumasını sağlamıştı. Kısacası bilim insanları, “doğanın işini yapmasını” istiyorlar.