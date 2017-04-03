Bilim İnsanları, Laboratuvar Ortamında Deprem Oluşturdular!

Yapay deprem, birçok kişinin üzerinde konuştuğu bir konu. Bazıları böyle birşeyin gerçekleşemeyeceğini söyleyedursunlar, ABD hükümetine bağlı ABD Jeoloji Araştırmaları'ndan Brian Kilgore laboratuvar ortamında denemeler yapmaya başladı bile.

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, yeryüzünde depremin en çok yaşandığı bölgelerden biri. Yeryüzündeki depremlerin %81’inin gerçekleştiği Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alan bu bölge; Pasifik Okyanusu’ndaki bir dizi yanardağın oluşturduğu, Alaska’dan Şili’ye dek uzanan bir alanın parçası. Hal böyle olunca, ABD gibi üniversitelere sahip bir ülkede deprem araştırmalarına da büyük önem veriliyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları(USGS)’ndan Brian Kilgore, laboratuvar ortamında deprem simüle etti. Bir parça mermer üzerine yerleştirdiği çeşitli düzeneklerle sinyaller veren Kilgore, bir yandan da bu sinyallerin mermer üzerinde yaptığı etkileri takip etti. Deneydeki plakayı tıpkı Pasifik Plakası gibi tasarlayan Kilgore, burada oluşan kırılma noktalarını ölçümlüyor. Bilim insanı, bu yapay depremle yeryüzündeki fay hareketlerinin olası sonuçlarını simüle etmeyi amaçlıyor.

Çalışma tamamen devlet eliyle ve bilimsel ilkelere uygun bir şekilde sürdürülüyor. Bazı komplo teorisyenleri, ABD hükümetinin HAARP isimli bir deprem cihazına sahip olduğunu ileri sürüyor. Bu cihazla istedikleri ülkede deprem yaratan ABD için, ülkemizdeki 17 Ağustos Depremi’nin de arkasında olduğu ileri sürülmüştü.