Bilim İnsanları, Maddenin Yeni Bir Halini Yarattılar!

Başında Nobel ödüllü fizikçi Wolfgang Ketterle'nın bulunduğu MIT'li bir grup, maddenin bir halini yaratmayı başardı. Buluş, bilim dünyasında büyük ses getirdi.

MIT fizikçileri, katı maddelerin özelliklerini süper akışkan maddelerin özellikleri ile harmanlayan yeni bir madde formu yarattılar.

Ekip, Bose-Einstein kondansatı olarak bilinen süper-akışkan bir maddeyi, lazer kullanarak manipüle etti ve maddeyi, katı maddelerin fazına geçirmeyi başardı. Madde artık hem katı nesneler gibi sert hem de süper-akışkan nesneler gibi akışkan. Bu da yeni bir "form" anlamına geliyor. Maddenin elde ettiği bu form, süper iletken mıknatıslar ve sektörel ürünlerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenebilir.

Projenin ekip liderliği koltuğunda Nobel ödüllü Wolfgang Ketterle oturuyor. Ketterle "Süper akışkanlığı ve sağlamlığı bir araya getiren maddeyi yaratmak heyecan verici. Basit bir örnek vermek istiyorum: Kahve süper akışkan ise ve ona şeker atıp karıştırmayı denerseniz, kahve sonsuza dek dönmeye devam edecektir." ifadelerini kullanıyor. Tüm bulgular birkaç gün içinde Nature dergisinde yayınlanacak.

Yeni madde formunun yaratılmasında kullanılan cihaz

Araştırma grubu, helyum atomlarını katı bir helyum kristalinde hareket ettirip faz değiştirdilerse, benzer bir eylemle süper-akışkan ve katı bir nesne geliştirebilecekleri varsaydılar ve söz konusu deneye başladılar. Teoride her şey mümkündü ama pratik başka bir sorundu. Ancak bilim insanları bu sorunların üstesinden gelmeyi başardı.

Ekip, nanokelvin sıcaklıklarda sodyum soğutmak için lazer ve buharlaşmalı soğutma yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullandı. Madde, neredeyse mutlak sıfıra kadar soğutulduğunda, pistonlar Bose-Einstein kondensatı veya BEC olarak adlandırılan bilinen gaza hem süper-akışkan hem de katı nesne özelliği kazandırıyor.

BEC yapısı Alman fizikçi Wolfgang Ketterle tarafından keşfedilmiş ve bu bulgu, ünlü bilim insanına 2001 Nobel Fizik ödülü kazandırmıştı.

MIT'in parlak beyinlerinden biri olan Junru Li, "En zoru yoğunluk geçişini gözlemlemekti. Süper-katı ve süper-akışkan maddeler için hazırlanan tarif teoride basit. Ancak lazer ışınlarını doğru hizalamak ve şerit safhasını gözlemlemek için her şeyi sabit tutmak büyük bir zorluk." ibarelerini kullandı.