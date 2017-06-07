Bilim İnsanları, Mars'ta Yaşam Olabileceğini Söylüyor!

Bilim insanları, Mars'ın alt yüzeylerinde yaşamın olabileceğine inanıyor.

NASA'nın Rover görevindeki bulgulara göre hayatın kırmızı gezegende var olduğunu öngören hiçbir şey yok. Atmosfer neredeyse tamamen karbondioksit ile kaplı ve gezegenin yüzeyi radyasyonla kaplı. Ayrıca yaz döneminde bile sıcaklığı -100 derece.

Bulunduğunuz bölgede kışın çok kötü olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ama görünüşe göre Mars'ta yaşam, ne kadar soğuk ve radyosyana sahip olsa da, yerin altında olamayacağı anlamına gelmiyor.

Astrobiyolog Penny Boston, Mars'ın yeraltı yüzeyinin hayat bulguları aramak için en iyi yer olabileceğine inanıyor. Boston, çalışmalarında bazı mikroorganizma formlarının Dünya üzerindeki derin çukurlarda ve yeraltında nasıl geliştiğini incelemiş ve birçok bulgu elde etmişti.

Peki eğer gezegenimizin derin yerlerinde mikroorganizmalar hayatta kalabiliyorsa, neden Mars'ta da hayatta kalamasın? Doktor Boston, bir mağarada keşfettiği mikroorganizmaların kayalardaki manganez ve demir bileşikleriyle yaşadığını tespit etti. Aynı şey, kırmızı gezegendeki 300'den fazla yeraltı yüzü için de söylenebilir.

Tespit edilen bir krater, bu fikri canlandırdı. Kraterin içerisi çok büyük oranda donmuş karbondioksit ile çevreleniyordu. NASA bunun çökmüş bir çukur olabileceğinden şüpheleniyor, ancak kazıp derine inerek, yaşam olup olmadığı anlaşılabilir.

Krater hakkındaki bir diğer teori ise 700 milyon yıl boyunca orada bir göl olması. Gölün, oksijen bakımından zengin bir karışımı olan tepenin, hayatın gelişmesi için en iyi yer olan iki bölgeye ayrıldığına inanılıyor.

2015'ten bu yana 100 kişi Mars'a gitmek ve bir daha geri dönmemek üzere imzasını atıp, listeye girdi.Görevin 2025'te başlatılacağı ve gezegene ulaşmanın 7 ay süreceğini biliyoruz. Gezegeni araştırma sırasında da hayat olup olmadığı kesin bir şekilde anlaşılacak.