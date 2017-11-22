Marsta Hiçbir Zaman Su Bulunmamış Olabilir!

Yeni gerçekleştirilen bir araştırma, Mars'taki olukların toz ve kum nedeni ile oluşmuş olabileceğini ortaya çıkardı. Eğer bu doğru ise Mars'ta hiçbir zaman su bulunmamış olabilir.

Kızıl gezegen Mars’ın yüzeyinde pek çok oluk bulunmaktadır. Bilim insanları bu olukların bir zamanlar Mars’ı Dünya benzeri mavi bir gezegen yapan akarsulara ait olduğunu, fakat bir sebepten dolayı yok olan atmosfer ile birlikte bu suyun da gezegenden buharlaşıp uçtuğunu tahmin etmektedir.

Konu uzayda ‘su’ olunca Mars’taki oluklar, bilim insanları arasında da büyük bir fikir ayrılığı yaşanmasına neden oluyor. Bir kesim bilim insanları bu olukların bir zamanlar var olan akarsulara bir kanıt olduğunu söylerken diğer bir kesim farklı bir nedenden dolayı olukların oluşabileceğini savunuyor.

Bu hafta başında Nature Geoscience’da yayınlanan bir araştırma, kızıl gezegende bulunan olukların kum ve toz akışı sonucunda oluşmuş olabileceği fikrini güçlendirdi. Gezegensel Bilim Enstitüsü’nden uzman bilim insanı Jim McElwaine, laboratuvarda elde ettikleri sonuçların Mars’taki oluklarla tutarlı olduğunu belirtti.

McElwaine, buldukların sonucun olukların oluşumunu kesin olarak açıklamadığını, bazı spekülatif fikirleri olsa da Mars’taki taze maddelerin nereden geldiğini hala anlayamadıklarını belirtti. Eğer Mars’taki oluklar gerçekten toz ve kum nedeni ile oluştuysa, bilim insanlarının Mars’ta mikrobik yaşam bulma umutları toz olup uçabilir.