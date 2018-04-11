Messi’nin Nasıl Bu Kadar İyi Futbol Oynadığını Çözüldü!

Danimarkalı 4 bilim insanı, Barcelona’lı futbolcu Lionel Messi’nin nasıl bu kadar başarılı futbol oynadığını araştırdı.

C. Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi’nin neden bu kadar iyi bir futbolcu olduğu Danimarkalı bilim insanları tarafından araştırıldı. Messi’nin fizik ve beyin özelliklerini analiz eden bilim insanları, ünlü futbolcunun arkasındaki gizemli başarıyı fark ettiler.

İspanya La Liga kulüplerinden Barcelona’da forma giyen Messi’nin bu kadar başarılı bir oyuncu olmasının ardında birden fazla etken yer alıyor. İlk başta boyunun 1.69 olmasından dolayı daha küçük ama daha hızlı adımlar atabilen yıldız oyuncu, bu özelliğini topu daha iyi kontrol etmek için kullanıyor. Fizyolojik açıdan bakıldığında diğer futbolculara göre çok da belirgin bir farkı bulunmayan Messi’nin boy avantajı dışında zihinsel olarak öğrenme ve uygulama konusunda da çok üstün bir zekaya sahip olduğu düşünülüyor.

Videnskab.dk sitesi tarafından alanında uzmanlaşmış dört bilim insanına yaptırılan araştırma sonucunda Messi’nin pek çok kilit özelliği ortaya çıktı. Uzmanların Messi hakkında yaptığı yorumlar, dünya yıldızının neden bu şekilde oynayabildiğini doğruluyor.

Bispebjerg Hastanesi Laboratuvar ve Spor Hekimliği Anabilim Dalı şefi Jesper Löving Andersen, Messi’nin 1,69 boyuna sahip olduğu ve fiziksel parametrelere göre özel biri olmadığını belirterek, “Messi’nin ayaklarını diğerlerine nazaran çok daha hızlı hareket ettirmesi, onun yön değiştirmesinde olağanüstü olmasını sağlıyor. Her şeye bakıldığında olağanüstü bir oyuncu. Özellikle de öğrenme ve uygulamada mükemmel” dedi.

Rigshospitalet Hastanesi Nörofizyoloji Klinik Başhekimi Troels Wesenberg Kjaer ise, kişinin IQ seviyesinin yüzde 10’unun doğuştan gelebildiğini, geri kalan kısımda kişinin sürekli pratik yaparak beynini okumada yetenekli hale getirebileceğini belirtti. Kjaer, “Eğer kaleyi tutturamadığınız için dayak yiyorsanız atış dürtüsünü kaybedersiniz. Ama topun hedefi vurduğunu ve ağları dalgalandırdığını görürseniz bu size olumlu geri bildirim verir. Bu durum Messi ve Ronaldo gibi oyuncuları daha iyi futbolcular yapıyor” diyerek, gol atmaya çalışan beyinlerin daha rahat gol pozisyonuna girebileceğini açıkladı.

Messi’nin vücudu ve kas yapısına bakan Aalborg Üniversitesi profesörlerinden Lars Arendt Nielsen ise, Messi’nin maç esnasında sinyalleri doğru okuyarak uyguladığını belirtti. Messi’nin saha içinde üstün olmasının ardındaki nedenlerden birinin kaslarının ağrıyı çok az hissetmesinden kaynaklandığını belirten Nielsen, kasların çok hızlı hareket edebilmesinin de fiziksel anlamda büyük katkı sağladığını belirtti.

Son olarak Doçent Doktor Thomas Bull Andersen yaptığı açıklamada, Messi, Maradona gibi futbolcuların küçük adım avantajına sahip olduğunu belirtti. Küçük adımların frekansının yüksek olduğunu belirten Anderson, bu sayede frekansı daha düşük olan kişilerden daha hızlı tepki verebildiğini açıkladı.

Messi’nin sırrı çözüldü mü, yoksa onu bu kadar başarılı kılan şeyler daha farklı özellikleri mi bilmiyoruz, ancak bu özelliklerin Messi’ye avantaj sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.