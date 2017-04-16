Günün birinde aracınızı benzin yerine demir tozu ile dolduracağınızı düşünün. Kanadalı bilim insanları, yakıt tüketimine daha temiz bir alternatif sunmak adına, araçlarda benzin yerine demir tozu kullanımını sağlamaya çalışıyor.

Metalin yakıt olarak kullanımı, alışılmadık gibi görünse de; fikir oldukça uzun süredir bilim insanlarını heyecanlandırmakta. McGill Üniversitesi araştırmacılarından Andrew Higgins, yaklaşık 20 yıldır bu konu üzerinde çalıştığını, daha temiz bir dünya için yakıt teknolojisinin gelişmesi gerektiğini söylemekte.

Metal yakıt, metalin toz haline getirilmesi ve daha sonra bir yakıcı ile birleştirilmesiyle oluşmakta. Benzinin ortaya çıkardığı kadar enerji çıkarabilen metal yakıt, bir litrelik benzinle karşılaştırıldığında, litrelik demir tozu daha fazla ısı ve enerji ortaya çıkarmaktadır. Sadece bu da değil, demir oksit vakumlanarak biriktirilebilmekte ve sonrasında tekrar yakılarak da yeniden kullanılabilmekte. Higgins CBC News'la yaptığı söyleşisinde metal tozunun biyoyakıtlar gibi alternatif yakıtlara göre çok daha verimli olduğundan bahsediyor.

McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar on yıldan uzun süredir demirin yanma kapasitesi ile ilgili inceleme yapmaktalardı. Geçtiğimiz hafta ise, henüz kullanımı gerçekleşemeyen bu potansiyele daha fazla kavrayış sağlamak için yeni bir deney başlattılar. Deney, metal parçacıklarının yer çekimsiz ortamda nasıl tepki verdiğini anlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Konsept oldukça uzun süredir gündemde olmasına ve araştırmalar tüm hızıyla devam etmesine rağmen, uygulamaya geçilebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. McGill araştırmacısı Jeffrey Bergthorson, uygulamanın öncelikle gemi ve trenlerde daha sonra arabalar gibi daha küçük araçlarda kullanılabileceğini

ifade ediyor. "Temel fikir... bir yerden diğerine enerjiye sahip olmak, ancak malzeme çevreye zarar vermeden tekrar tekrar tekrar kullanılabilmeli."

Aslında metalleri yakıt kaynağı olarak kullanmak, tamamen yeni bir şey değil. Örneğin, NASA'nın uzay mekiği katı roket güçlendiricilerinde yaklaşık yüzde 16 oranında

alüminyum tozu kullanılmakta. Bununla birlikte, yeni olan onu ortak kullanıma sokma ve daha temiz hale getirme fikri: Çünkü uzay mekiği, ürettiği alüminyum oksidi toplamakta başarısız olmuş ve yeniden kullanımı da mümkün olmamıştı.

Bergthorson, insanlığın alternatif yakıtlar için alternatif bir düşünce kullanması gerektiğini söylüyor: "Ufuklarımızı genişletmek zorundayız. Yakıtın ne olduğuna ve olasılıkların neler olabileceğine dair vizyonumuzu geliştirmeliyiz. Açıkçası biz metallerin bu konuda bir çözüm olabileceğine inanıyoruz. Enerji açısından fakir bir gelecek değil, yenilenebilir, enerji bakımından zengin bir gelecek istiyoruz."

Çalışmalar meyvelerini verirse kim bilir belki de metallerin yakıt olarak kullanılmasıyla Demir Çağı'na dönüş sağlanmış olacak.