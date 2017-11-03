Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, manyetizmayı kullanan bir akıllı kumaş geliştirdiler. Manyetik ipliğin kuzey ve güney kutuplarını kullanan çalışma kıyafetlerimizi kodlamamızı, hatta kapıları bu kodlarla açmamızı sağlayacak.

Sizce akıllı teknoloji nedir? Herhangi bir şeyin akıllı olması için bir elektronik devre ya da sensörleri olması gerekli midir? Washington Üniversitesi'deki bilim insanları, bilgiyi depolayabilen hatta üzerine mıknatıslar ile çizim yapılabilen akıllı bir kumaş geliştirdiler.

Bu özel kumaşta iplikler, bilgileri saklamak için hücrelere bölünmüştür. Her hücre, güney ve kuzey manyetik alanları polarize edilerek kodlanabilir; tıpkı ‘0’ ve ‘1’ gibi. Manyetik şeritler üzerindeki kodlar, akıllı telefonların manyetometreleri kullanılarak kolaylıkla okunabilir.

Ayrıca kullanıcılar dilerlerse akıllı kumaş üzerine mıknatıslı kalem ve silgiler kullanarak iki boyutlu çizimler gerçekleştirebilirler. Bu çizimler daha sonra bir manyetometre kumaşın üzerinde gezdirildiğinde çözülebilir. Çizimleri görsel olarak görmek için de manyetik alan dağılımının interpole edilmiş ısı haritalarına bakılabilir.

Üstelik akıllı kumaş son derece dayanıklıdır. Yıkayabilir, kurutabilir hatta 160 derece sıcaklığa kadar ütüleyebilirsiniz. Bununla birlikte kumaşın içindeki veri kolaylıkla silinip yeniden programlanabilir.

Üstelik bilim insanları bu akıllı kumaştan bir de akıllı eldiven geliştirdiler. Akıllı eldivenin üzerinde bulunan manyetik hücrelere bir kod girişi yapabilir, bu sayede akıllı telefonunuzda bir işlem gerçekleştirecek özel jestlere sahip olabilirsiniz.

Akıllı kumaş, giyilebilir teknolojinin gerçek bir işlev kazanması ve yaygınlaşması için son derece faydalı bir adım. Üstelik üzerimizde onlarca çip ile dolaşmaktan ise manyetik bir kumaş çok daha sağlıklı olabilir. Fakat manyetik kumaşın sağlığa zararları hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.