Bilim İnsanları, Nesli Tükenen Bir Hayvan Türünün Beynini Taramayı Başardı!

Türleri yaklaşık 80 yıl önce tükenen Tazmanya Kaplanları, bilimin mucizeleri sayesinde yeniden gün ışığına çıktı.

Tazmanya kaplanını incelemek hiç de kolay değil. Ne de olsa nesilleri, 80 yıl kadar önce tükendi. Maalesef var oldukları dönemde de onların türlerini korumak için kimse harekete geçmedi. Ancak, bu, bilim adamlarının korkunç bir şekilde ihmal edilen tür hakkında daha fazla bilgi edinmesine engel olamadı.

Araştırmacılar, türe ait özenle korunan 2 beyni taradı ve canlıların çoğundan çok daha zeki olduklarını keşfetti. Beyinleri tazmanya şeytanlarındakine benziyor, daha büyük frontal lobları ise planlamada ve ani kararlarda daha iyi olduklarını gösteriyor.

Ekip, iki farklı tarama yöntemi kullanarak başarıya ulaştı. MRI taramaları beynin gri maddesini analiz etmeye yardımcı olurken, difüzyon görüntüleme mimarisi beyaz maddeyi araştırdı. Bilim adamları, bu kaplan örneklerinin (örnekler en az 100 yıllık) yaşı nedeniyle, sanal modeller üreterek beyaz maddeyi yeniden yaratmak zorunda kaldılar.

Söz konusu araştırmalar, türleri kısa süre önce tükenen diğer hayvanları anlamada, insanlığa yardımcı olabilir araştırmacılara yardımcı olabilir. Zalim koloniciler, tazmanya kaplanlarını yok etmiş olabilir ama bilim insanları, çok geç de olsa onları onurlandırdılar.