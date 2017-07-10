Bilim İnsanları Nesli Tükenen Bir Virüsü Canlandırdı!

Tıp bilimi için çok güzel ve bir o kadar da tehlikeli bir gelişme olan bu yapılandırma, nükleer silahtan bile daha güçlü bir silahı ortaya çıkartabilir.

İnsan ve canlı yaşamına zararları ile bilinen virüsler, birçok sorunu ortaya çıkarabiliyorlar. Tarihte daha önce birçok kez milyonlarca kişiyi öldüren salgınlar yaratan bazı tehlikeli virüsler, günümüzde rahatlıkla sentezlenebiliyorlar. Bu virüsleri bir şekilde zararsız kılmaya çalışan bir grup araştırmacı, daha önce soyu tükenmiş bir virüsü DNA’yı kullanarak yeniden yapılandırdı. Ekip, 212.000 çift çiçek hastalığının genomuyla birden fazla gen parçasını(her biri 30.000 baz çiftli) birleştirdi ve cansız virüsün tekrardan hayat bulmasını sağladı.

Bu araştırma, bilimsel anlamda başarılı olmasıyla birlikte aynı zamanda son derece tehlikeli olması sebebiyle de araştırmacıları fazlasıyla korkuttu. At çiçeği türü insanlara ve atlara bir tehdit oluşturmasa da bu şekilde oluşturulacak başka virüsler, sayısız canlının ölmesine sebep olabilirler. Teröristlerin canlı bombalarla can almak yerine yeni virüsler yaratarak insanlığı büyük bir tehdidin altına sürüklediğini düşünsenize? Zaten bunun dışında savaş zamanları yalnızca silah ve bombaların dışında kimyasal savaşlarda da kullanılabileceği düşünülen bu çok tehlikeli araştırmanın, yozlaşmış bilim insanlarının elinde büyük bir riske dönebileceği düşünülüyor.

Bunun için Nature and Science dergisinde “çift kullanımlı” potansiyelden dolayı tehlikeli olduğuna karar verilen bu araştırma makalesisinin yayınlanmamasına karar verildi. Sonuçta bir biyo-silah yaratmak için yardım etmek istemeyen yetkililer, durumun ciddiyetini bu şekilde doğruluyorlar.