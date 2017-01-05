Bilim İnsanları, Olası Bir ‘Zombi’ Salgınında İnsanlığın Kaç Günde Son Bulacağını Açıkladılar

İngiliz bilim insanları, olası bir zombi salgını gerçekleştiği taktirde, dünyada 100 gün içerisinde yalnızca 273 sağlıklı insanın kalacağı yönünde tahminde bulundular.

Leicester Üniversitesi akademisyenleri, dizilerde ve filmlerde gördüğümüz ‘zombi salgını’ durumunun gerçekleşmesi halinde insanlığı nasıl bir geleceğin beklediğine dair açıklama yaptılar.

Buna göre hastalık kapan her bir zombinin sağlıklı bir insanı ısırıp hastalık bulaştırma ihtimalinin %90 olması varsayımından hareket eden araştırmacılar, insan ırkının 100 gün içerisinde ‘neredeyse’ yok olacağı sonucuna ulaştılar. 100. günde kurtulmayı başarabilecek insan sayısının yalnızca 273 olduğunu belirten araştırmacılar, geriye kalan tüm insanların hayatlarını kaybedeceğini söylediler.

Hastalığın bulaşma ihtimali olan %90’lık oranın vebadan çok daha yüksek olduğunu söyleyen araştırmacılar, “İnsanların zombileri öldürmesi ihtimalini de değerlendirdik ve bunun kurtulma oranını pozitif yönde etkilediğini gördük” ifadelerini kullandılar.