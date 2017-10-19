Ölen İnsanlar, Ölü Olduklarının Farkında Oluyorlar!

Yeni yapılan bir araştırma, insanların öldüklerinde herhangi bir hayati belirti vermeseler de bilinçlerinin açık olduğunu ve öldüklerinin farkında olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanların söylediklerine göre insanlar, doktorların onların ölümünü açıkladıklarını duyuyorlar.

New York Üniversitesi Langone Tıp Fakültesi'nden bir ekip, insanların kalplerinin durduğu anda bilinçlerinin kapanıp kapanmadığını merak etti. Yapılan çalışmalarda kişilerin, kalpleri durduğu andan sonra dahi sağlık görevlilerini duyduklarına dair bulgular elde edildi.

Bulguların temeli, kalbi durduktan sonra hayata geri döndürülen insanlara dayanıyor. Bazı kişiler, kalplerinin durduğu an ile yeniden hayata döndükleri an arasında geçen bazı olayları hatırlayabildiler. Bu da kalbin durduğu anda ölen kişilerin bir süre öldüklerini bildiklerini ve dış dünyayı algılayabildikleri anlamına geliyor.

Yazar Dr. Sam Parnia, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Parnia, doktorların hastaların ölümlerini kalp atışının bittiği an olarak kabul ettiklerini, çünkü beyne kan pompalanmadığı an tüm beyin fonksiyonlarının tamamıyla durduğunu belirtti.

Doktor Parnia, beyne kan gitmediğinde beş duyu organımızdan gelen bilgileri işlemekten sorumlu olan serebral korteksin neredeyse anında düzleştiğini, bu nedenle 2 ile 20 saniyelik bir zaman dilimi sonunda monitörde hiçbir beyin dalgası görüntülenemeyeceğini söyledi.

Serebral korteksin düzleşmesi, beyin hücrelerinin ölümü ile sonuçlanacak bir dizi reaksiyon zincirini başlatıyor. Fakat beyin hücrelerinin ölümü, kalp durduktan sonra birkaç saat sürebiliyor.

Kalbi duran bir kişiye kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) gerçekleştirmek, onu hayata döndürmese de beynine bir miktar daha kan gitmesine neden olabilir. Bu kan, beynin çalışması için gerekenin %15’i kadardır fakat yine de beyin hücrelerinin ölümü yavaşlar.